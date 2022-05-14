Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинисте провели телефонный разговор, посвященный желанию финских властей вступить в НАТО. В Москве беседу охарактеризовали как «откровенный обмен мнениями». В Хельсинки заявили, что диалог был «прямым и прямолинейным», но было необходимо «избегать напряженности». Финский лидер проинформировал российского коллегу, что может подать заявку на членство в альянсе ближайшие дни. Последний назвал решение ошибочным, поскольку «никаких угроз безопасности Финляндии не существует».

Президент Финляндии Саули Ниинисте во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что страна примет решение добиваться членства в НАТО в ближайшие дни.

«Президент Ниинисте рассказал президенту Путину о том, насколько фундаментально изменили обстановку в сфере безопасности Финляндии требования России в конце 2021 года, направленные на недопущение вступления стран в НАТО», — говорится в заявлении канцелярии финского лидера, сделанном по итогам переговоров. В сообщении также отмечается, что на решение Хельсинки повлияла начатая Россией военная операция на Украине.

Как отметил Ниинисте, еще во время первой встречи с Путиным в 2012 году он сказал ему, что каждая независимая страна сама отвечает за свою безопасность. «Именно это происходит и сейчас. Вступив в НАТО, Финляндия укрепляет собственную безопасность и берет на себя ответственность. И в будущем Финляндия хочет правильно и профессионально решать практические вопросы, возникающие в связи с соседством с Россией», — цитирует политика канцелярия.

Подчеркивается, что разговор Ниинисте и Путина был «прямым и прямолинейным», так как было важно «избегать напряженности». Телефонный звонок инициировала Финляндия.

В Кремле беседу лидеров охарактеризовали как «откровенный обмен мнениями».

«Владимир Путин подчеркнул, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует», — говорится в сообщении администрации российского президента.

Резкое изменение внешнеполитического курса Финляндии может негативно отразиться на отношениях Москвы и Хельсинки, которые «на протяжении многих лет выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества» и носили «взаимовыгодный характер».

В ходе беседы Путин также поделился оценками состояния «фактически приостановленного Киевом» российско-украинского переговорного процесса, добавили в Кремле. Украинская сторона не проявляет «заинтересованности в серьезном и конструктивном диалоге».

«Не руководствоваться эмоциями»

Ранее замглавы МИД Александр Грушко, комментируя возможное скорое расширение альянса, заявил, что Москва «не будет руководствоваться эмоциями».

«Понятно, что это изменение не может остаться без политической реакции, а также без очень тщательного анализа последствий новой конфигурации сил, которая может образоваться в результате очередного расширения альянса», — констатировал он.

По мнению Грушко, вступление Швеции и Финляндии в альянс противоречит интересам самих этих стран. «Вот такова новая реальность, которая, мы убеждены, не отвечает ни интересам Швеции и Финляндии, ни интересам поддержания европейской безопасности и стабильности, ни интересам региональной стабильности, а лишь приведет к милитаризации Севера, который в военном отношении был до последнего времени наиболее спокойной зоной в Европе, где акцент делался на сотрудничестве, а не на состязательности в военной сфере», — заключил замминистра.

Дипломат подчеркнул также, что у РФ нет враждебных намерений по отношению к этим странам.

Действия Стокгольма и Хельсинки при этом укладываются «в пресловутый поиск врага, который выражается в практическом, политическом, военном смысле в демонизации России».

Как полагает Грушко, процесс вступления Швеции и Финляндии уже проработан, поэтому довольно быстро альянс примет их «с распростертыми объятиями». «Там уже все проработано, чтобы этот процесс прошел без сучка, без задоринки, даже, насколько я понимаю, с отступлением от собственных процедур принятия новых членов через обязательное прохождение через план подготовки к членству», — отметил он.

Дебаты по вопросу вступления страны в НАТО пройдут в финском парламенте 16 мая. По информации газеты Expressen, Швеция в этот день подаст официальную заявку на вступление в альянс.

Если страны войдут в НАТО, непосредственная граница России с альянсом увеличится более чем на 1200 км. С Финляндией у РФ 1271 км общей границы, в том числе 1091 км сухопутной. Швеция с РФ не граничит, если не считать прямой выход по Балтике на Калининградскую область.