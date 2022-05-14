Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинисте провели телефонный разговор, посвященный желанию финских властей вступить в НАТО. В Москве беседу охарактеризовали как «откровенный обмен мнениями». В Хельсинки заявили, что диалог был «прямым и прямолинейным», но было необходимо «избегать напряженности». Финский лидер проинформировал российского коллегу, что может подать заявку на членство в альянсе ближайшие дни. Последний назвал решение ошибочным, поскольку «никаких угроз безопасности Финляндии не существует».
Президент Финляндии Саули Ниинисте во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что страна примет решение добиваться членства в НАТО в ближайшие дни.
«Президент Ниинисте рассказал президенту Путину о том, насколько фундаментально изменили обстановку в сфере безопасности Финляндии требования России в конце 2021 года, направленные на недопущение вступления стран в НАТО», — говорится в заявлении канцелярии финского лидера, сделанном по итогам переговоров. В сообщении также отмечается, что на решение Хельсинки повлияла начатая Россией военная операция на Украине.
Как отметил Ниинисте, еще во время первой встречи с Путиным в 2012 году он сказал ему, что каждая независимая страна сама отвечает за свою безопасность. «Именно это происходит и сейчас. Вступив в НАТО, Финляндия укрепляет собственную безопасность и берет на себя ответственность. И в будущем Финляндия хочет правильно и профессионально решать практические вопросы, возникающие в связи с соседством с Россией», — цитирует политика канцелярия.
Подчеркивается, что разговор Ниинисте и Путина был «прямым и прямолинейным», так как было важно «избегать напряженности». Телефонный звонок инициировала Финляндия.
В Кремле беседу лидеров охарактеризовали как «откровенный обмен мнениями».
«Владимир Путин подчеркнул, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует», — говорится в сообщении администрации российского президента.
Резкое изменение внешнеполитического курса Финляндии может негативно отразиться на отношениях Москвы и Хельсинки, которые «на протяжении многих лет выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества» и носили «взаимовыгодный характер».
В ходе беседы Путин также поделился оценками состояния «фактически приостановленного Киевом» российско-украинского переговорного процесса, добавили в Кремле. Украинская сторона не проявляет «заинтересованности в серьезном и конструктивном диалоге».
Ранее замглавы МИД Александр Грушко, комментируя возможное скорое расширение альянса, заявил, что Москва «не будет руководствоваться эмоциями».
«Понятно, что это изменение не может остаться без политической реакции, а также без очень тщательного анализа последствий новой конфигурации сил, которая может образоваться в результате очередного расширения альянса», — констатировал он.
По мнению Грушко, вступление Швеции и Финляндии в альянс противоречит интересам самих этих стран. «Вот такова новая реальность, которая, мы убеждены, не отвечает ни интересам Швеции и Финляндии, ни интересам поддержания европейской безопасности и стабильности, ни интересам региональной стабильности, а лишь приведет к милитаризации Севера, который в военном отношении был до последнего времени наиболее спокойной зоной в Европе, где акцент делался на сотрудничестве, а не на состязательности в военной сфере», — заключил замминистра.
Дипломат подчеркнул также, что у РФ нет враждебных намерений по отношению к этим странам.
Действия Стокгольма и Хельсинки при этом укладываются «в пресловутый поиск врага, который выражается в практическом, политическом, военном смысле в демонизации России».
Как полагает Грушко, процесс вступления Швеции и Финляндии уже проработан, поэтому довольно быстро альянс примет их «с распростертыми объятиями». «Там уже все проработано, чтобы этот процесс прошел без сучка, без задоринки, даже, насколько я понимаю, с отступлением от собственных процедур принятия новых членов через обязательное прохождение через план подготовки к членству», — отметил он.
Дебаты по вопросу вступления страны в НАТО пройдут в финском парламенте 16 мая. По информации газеты Expressen, Швеция в этот день подаст официальную заявку на вступление в альянс.
Если страны войдут в НАТО, непосредственная граница России с альянсом увеличится более чем на 1200 км. С Финляндией у РФ 1271 км общей границы, в том числе 1091 км сухопутной. Швеция с РФ не граничит, если не считать прямой выход по Балтике на Калининградскую область.
Согласно правилам, страна НАТО должна тратить на оборону 2% ВВП. Финляндия уже выполняет эти условия (оборонный бюджет — $5,9 млрд), Швеция пока нет — только 1,3% ($7,9 млрд), но военные расходы обеих стран резко выросли в последние годы.