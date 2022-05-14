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15 минут назад

В соцсетях высмеяли реакцию Бориса Джонсона на гимн Украины

Илья Родин

Пользователи социальных сетей активно комментируют ролик, опубликованный премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. На видео английский политик с отрешенным лицом слушает гимн Украины в исполнении 11-летней девочки. Об этом пишет РИА «Новости».

Комментаторы высказали предположение, что он размышляет, какой же сэндвич следует выбрать на ланч - «с индейкой или ветчиной». Кроме того, они посчитали, что у Джонсона «не сработало лекарство для кишечника».

Пользователь Вилл Карпентер (Will Carpenter) посоветовал политику исполнить песню о том, «почему наши счета за энергию удвоились».

Борис Джонсон оказался в центре скандала из-за запретных вечеринок

Кроме того, пользователи сети порекомендовали Джонсону вместо того, чтобы «мечтать о куске сыра из холодильника и, что еще важнее, о бутылке кларета, чтобы запить его», проявить качества, более присущие английскому джентльмену, а также «расчесать волосы и застегнуть пиджак».

Также комментаторы припомнили британскому премьер-министру постоянные вечеринки на Даунинг-стрит во время локдауна.

В мире,Видео,Борис Джонсон,
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