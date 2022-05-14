В Турции разъяснили свою позицию по поводу вступления в НАТО Швеции и Финляндии. Ибрагим Калын, официальный представитель президента Эрдогана, заявил, что Анкара не закрывает двери перед Стокгольмом и Хельсинки, но требует, чтобы они ликвидировали все структуры Рабочей партии Курдистана (РПК) на своей территории. Об этом сообщает ТАСС.

«Они должны прекратить позволять представителям РПК вести свою деятельность, покончить с существованием организаций, отдельных лиц и другими формам присутствия в этих странах», - сказал Калын.

По его словам, этот вопрос является «вопросом национальной безопасности Турции». Калын отметил, что Анкара готова провести переговоры со Швецией по данной теме.

«Если у Финляндии и Швеции есть общественность, обеспокоенная собственной национальной безопасностью, то у нас есть общественность, которая в равной степени обеспокоена нашей собственной безопасностью. Мы должны увидеть это с общей точки зрения», - заявил он.

При этом Калын подчеркнул, что критика России по поводу вступления двух стран в НАТО не повлияла на позицию Турции.

Власти Турции считают Рабочую партию Курдистана «террористической организацией».