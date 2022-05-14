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36 минут назад

Жители Варшавы разогнали антироссийский митинг беженцев с Украины

runews24.ru

Полякам уже порядком поднадоели люди с желто-голубыми флагами, которые все время чего-то требуют. На видео, которое записал один из недовольных варшавян слышны крики поляков

Жители Варшавы разогнали антироссийский митинг беженцев с Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Бендеровцы, пошли вон! На работу!»

К протестующим подошел мужчина и поинтересовался, почему они отсиживаются в Польше на пособии, а не едут воевать, не стыдно ли защищать нацизм?

Днем ранее на одной из улиц Варшавы был убит поляк, заступившийся за девушку, к которой приставали несколько беженцев с Украины. Беженцы сначала избили его, а потом пырнули ножом в спину.

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