Поляки обратились к украинским беженцам

Жители Польши требуют, чтобы украинские беженцы вернулись к себе на родину. Возмущение поляков связано с митингами на территории их страны. Одно из таких видео с митингующими украинцами в центре Варшавы появилось в Сети. Захарова: Великобритания собирается депортировать украинских беженцев в Африку

Фото: РИА Новости РИА Новости

На видео молодые поляки пытаются разогнать протестующих. По мнению польских граждан, беженцы с Украины слишком развязно ведут себя в чужой стране.

«Идите работать или записывайтесь добровольцами в вашу армию. Идите работать. Пошли вон отсюда», — раздаются крики поляков.

Они называют украинцев бандеровцами и спрашивают, как те защищают нацистов после того, что произошло у них на родине.