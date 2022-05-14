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30 минут назад

Поляки призвали украинских беженцев вернуться на родину

Национальная Служба Новостей

Жители Польши требуют, чтобы украинские беженцы вернулись к себе на родину. Возмущение поляков связано с митингами на территории их страны. Одно из таких видео с митингующими украинцами в центре Варшавы появилось в Сети. Захарова: Великобритания собирается депортировать украинских беженцев в Африку

Поляки обратились к украинским беженцам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На видео молодые поляки пытаются разогнать протестующих. По мнению польских граждан, беженцы с Украины слишком развязно ведут себя в чужой стране.

«Идите работать или записывайтесь добровольцами в вашу армию. Идите работать. Пошли вон отсюда», — раздаются крики поляков.

Они называют украинцев бандеровцами и спрашивают, как те защищают нацистов после того, что произошло у них на родине.

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Актом вандализма назвал акцию в Варшаве против российского диппредставителя, которого в День Победы облили красной краской митингующие с украинскими флагами, чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь. Он также напомнил в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что посол является неприкосновенным представителем страны.

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