В Китае разоблачили ложь США об украинском кризисе

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58 минут назад

В Китае раскритиковали попытку США скрыть геополитический раскол из-за Украины

Илья Родин

Обозреватель китайской ежедневной газеты Global Times Марк Блэклок раскритиковал США за попытки создать иллюзию того, что весь мир принял западную точку зрения на украинские события. Об этом пишет РИА «Новости».

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Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если использовать только западные СМИ для того, чтобы следить за событиями на Украине, то можно подумать, что буквально каждая страна посылает Киеву гуманитарную помощь или оружие в ответ на мольбы Зеленского», - уточняет журналист.

Марк Блэклок подчеркивает, что именно такого эффекта и добиваются власти западных стран. По мнению обозревателя, Вашингтон и его союзники стараются выдать желаемое за действительное. На самом деле большая часть стран не считает нужным оказывать помощь Киеву, даже минимальную.

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В качестве примера он привел Индию, которая, несмотря на все старания американских, британских и прочих «партнеров», заняла нейтральную позицию по вопросу Украины и не планирует ее менять. Колумнист отметил, что, кроме того, многие страны Африки, Азии, Южной Америки категорически отказались поддержать ограничительные меры против Москвы.

В заключение Марк Блэклок предположил, что Америке с каждым днем будет все сложнее доказывать мировой общественности, что «реакция на события на Украине – это глобальный ответ».

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