В Китае разоблачили ложь США об украинском кризисе

Обозреватель китайской ежедневной газеты Global Times Марк Блэклок раскритиковал США за попытки создать иллюзию того, что весь мир принял западную точку зрения на украинские события. Об этом пишет РИА «Новости».

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Если использовать только западные СМИ для того, чтобы следить за событиями на Украине, то можно подумать, что буквально каждая страна посылает Киеву гуманитарную помощь или оружие в ответ на мольбы Зеленского», - уточняет журналист.

Марк Блэклок подчеркивает, что именно такого эффекта и добиваются власти западных стран. По мнению обозревателя, Вашингтон и его союзники стараются выдать желаемое за действительное. На самом деле большая часть стран не считает нужным оказывать помощь Киеву, даже минимальную.

В качестве примера он привел Индию, которая, несмотря на все старания американских, британских и прочих «партнеров», заняла нейтральную позицию по вопросу Украины и не планирует ее менять. Колумнист отметил, что, кроме того, многие страны Африки, Азии, Южной Америки категорически отказались поддержать ограничительные меры против Москвы.