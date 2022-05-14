Страны G7 согласовали единую цель по Ирану

Группа семи (G7) намерена добиваться, чтобы у Ирана никогда не появилось ядерное оружие. Об этом говорится в итоговом коммюнике, распространенном после заседания глав внешнеполитических ведомств, передает ТАСС.

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«Мы привержены тому, чтобы гарантировать, что Иран никогда не разработает ядерное оружие», - сказано в коммюнике.

Отмечается, что министры подтверждают поддержку восстановлению и полной имплементации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Дипломатическое решение остается «наилучшим способом ограничения ядерной программы Ирана».

Представители G7 призвали Тегеран «отказаться от дальнейшего наращивания ядерной активности», отметив, что это является «поводом для глубокой озабоченности».

Кроме того, G7 также выразила серьезную обеспокоенность «дестабилизирующей деятельностью Ирана на Ближнем Востоке и вокруг него». В частности, упомянуты иранские ракетные программы, передача технологий и беспилотников другим государствам и негосударственным организациям.