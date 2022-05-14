Участник украинской группы Kalush Orchestra в конце выступления на «Евровидении-2022» выступил с политическим лозунгом, призвав мир «помочь» Мариуполю и спасти националистов, закрытых на металлургическом комбинате «Азовсталь». Согласно правилам конкурса, участникам запрещено делать политические высказывания и совершать действия провокационного характера.

«Евровидение-2022» проходит в Турине (Италия). В феврале Россию предложили отстранить от участия в «Евровидении» в связи с проведением спецоперации на Украине. Затем руководство Европейского вещательного союза приняло такое решение, передает RT. Конкурс проходит каждый год, начиная с 1956 года, и является одним из самых популярных неспортивных мероприятий в мире.