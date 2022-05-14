В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 63.78EUR 65.79
Войти в почту
28 минут назад

Участники «Евровидения» от Украины нарушили правила конкурса. Им грозит дисквалификация

Ura.Ruиещё 3

Группа Kalush Orchestra, представляющие Украину на конкурсе эстрадной песни «Евровидение-2022», нарушили правила, завершив свое выступление политическим лозунгом. По правилам им грозит дисквалификация.

Участник украинской группы Kalush Orchestra в конце выступления на «Евровидении-2022» выступил с политическим лозунгом, призвав мир «помочь» Мариуполю и спасти националистов, закрытых на металлургическом комбинате «Азовсталь». Согласно правилам конкурса, участникам запрещено делать политические высказывания и совершать действия провокационного характера.

Киркорова раскритиковали за поездку на «Евровидение»

«Евровидение-2022» проходит в Турине (Италия). В феврале Россию предложили отстранить от участия в «Евровидении» в связи с проведением спецоперации на Украине. Затем руководство Европейского вещательного союза приняло такое решение, передает RT. Конкурс проходит каждый год, начиная с 1956 года, и является одним из самых популярных неспортивных мероприятий в мире.

В мире,Видео,
25
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители