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21 минуту назад

Лукашенко освободил от должности посла в Польше

Газета.Ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил Владимира Чушева от должности посла в Польше, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на соответствующий указ.

Лукашенко освободил от должности посла в Польше
Фото: ТАССТАСС

«В соответствии с пунктом 20 статьи 84 Конституции Республики Белоруссия освободить Чушева Владимира Николаевича от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Белоруссия в Республике Польша», — цитирует агентство документ.

Отношения Минска с Варшавой, а также с Вильнюсом обострились после выборов президента Белоруссии 2020 года. Белорусские власти в октябре того года отозвали своих послов в Польше и Литве для консультаций и сократили количество работающих в стране польских и литовских дипломатов. Минск утверждает, что Варшава и Вильнюс придерживаются деструктивной позиции и осуществляют недружественные действия в отношении Белоруссии.

Лукашенко ранее также заявлял о готовности Белоруссии ответить в случае «военной агрессии» Польши.

В мире,Владимир Чушев,Александр Лукашенко,
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