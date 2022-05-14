Лукашенко освободил от должности посла в Польше

Отношения Минска с Варшавой, а также с Вильнюсом обострились после выборов президента Белоруссии 2020 года. Белорусские власти в октябре того года отозвали своих послов в Польше и Литве для консультаций и сократили количество работающих в стране польских и литовских дипломатов. Минск утверждает, что Варшава и Вильнюс придерживаются деструктивной позиции и осуществляют недружественные действия в отношении Белоруссии.