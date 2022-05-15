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37 минут назад

В КНДР отчитались о выявлении случаев «незнакомой лихорадки»

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Более 296 тысяч новых пациентов с «незнакомой лихорадкой» выявили в КНДР за сутки, пишет РИА Новости со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство.

В КНДР отчитались о выявлении случаев «незнакомой лихорадки»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пациенты имели высокую температуру. За сутки погибли 15 человек. За все время заболели более 820 тысяч. Среди них 496 тысяч пациентов выздоровели, а более 324 тысяч все еще проходят лечение. Общее число погибших 42 человека, отчитались медики.

Агентство пишет, что как минимум у одного из умерших выявили штамм коронавируса омикрон (BA.2, стелс-омикрон).

12 мая в Северной Корее впервые обнаружили случай заражения коронавирусом. Из-за этого в государстве объявили максимальное ЧС.

Лидер страны Ким Чен Ын заявил, что из-за распространения COVID-19 Северная Корея столкнулась с «крупнейшем потрясением» в истории КНДР. Он назвал болезнь «великим потрясением с момента основания республики».

В мире,COVID-19,Чен Ким,
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