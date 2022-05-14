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52 минуты назад

В Китае предложили лишить США статуса постоянного члена Совбеза ООН

Елена Прошина

Публикация информации о передаче американскими властями разведданных Украине ставит вопрос об уместности нахождения США в Совбезе ООН в статусе постоянного члена, пишет китайское издание «Жэньминь жибао».

В Китае предложили лишить США статуса постоянного члена Совбеза ООН
Фото: ReutersReuters

Автор статьи отметил, что разведка США «подливает масло в огонь», что приводит к ухудшению ситуации на Украине. Как считает журналист, подобное поведение несовместимо со статусом постоянного члена Совбеза ООН. К тому же оно не соответствует тенденциям мира и развития.

Соединенные Штаты занимаются созданием хаоса и пытаются затянуть российскую спецоперацию.

«Это очень опасная мера, которая может привести к более жестоким маневрам с обеих сторон», говорится в материале «Жэньминь жибао».

По сообщению американских СМИ, США предоставили Украине разведданные о крейсере «Москва», что опровергли в Пентагоне.

Кроме того, сообщалось, что Вашингтон тайно передает Киеву информацию о событиях на поле боя «в режиме реального времени», включающую детали перемещений российских войск после объявления второй фазы спецоперации. На основе этих данных якобы проводились атаки, приведшие к гибели российских офицеров.

Однако военное ведомство США заявило, что Вашингтон не предоставляет Украине информацию о местонахождении российских командиров на поле боя.

В мире,Совбез ООН,Пентагон,
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