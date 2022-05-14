Сенатор США выступил против поддержки Украины

Американский сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол, заблокировавший ранее проект закона о выделении помощи Украине в размере 40 миллиардов долларов, заявил, что сочувствует Киеву, но не желает, чтобы ее успех был достигнут ценой банкротства США, сообщает РИА Новости.

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«Я очень симпатизирую Украине и желаю, чтобы она преуспела, однако я не хочу, чтобы это произошло ценой банкротства нашей страны», — заявил парламентарий.

Ранее сенатор не согласился с внесенным в конгресс законопроектом, предложив внести поправку, которая бы предполагала ужесточение надзора за расходованием средств в помощь Украине. Лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер отверг эту инициативу.

«Безответственно выбрасывать на ветер 40 миллиардов, не зная, куда они идут», — заявил Пол.