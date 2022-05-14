В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 63.78EUR 65.79
Войти в почту
7 минут назад

Сенатор США выступил против поддержки Украины

Елена Прошина

Американский сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол, заблокировавший ранее проект закона о выделении помощи Украине в размере 40 миллиардов долларов, заявил, что сочувствует Киеву, но не желает, чтобы ее успех был достигнут ценой банкротства США, сообщает РИА Новости.

Сенатор США выступил против поддержки Украины
Фото: ТАССТАСС

«Я очень симпатизирую Украине и желаю, чтобы она преуспела, однако я не хочу, чтобы это произошло ценой банкротства нашей страны», — заявил парламентарий.

Ранее сенатор не согласился с внесенным в конгресс законопроектом, предложив внести поправку, которая бы предполагала ужесточение надзора за расходованием средств в помощь Украине. Лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер отверг эту инициативу.

«Безответственно выбрасывать на ветер 40 миллиардов, не зная, куда они идут», — заявил Пол.

Отказ хотя бы одного сенатора приводит к блокировке процесса рассмотрения инициативы в ускоренном формате. Теперь члены верхней палаты парламента обсудят документ по новой помощи Украине в обычном порядке. Палата представителей одобрила этот законопроект еще в начале недели.

В мире,Чак Шумер,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители