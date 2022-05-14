Ким Чен Ын: КНДР столкнулась с крупнейшим потрясением

Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал вспышку коронавируса в стране "великим потрясением". Как сообщило в субботу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), медики зафиксировали 21 новый летальный случай из-за COVID-19, общее число умерших достигло 27.

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В субботу утром лидер КНДР председательствовал на заседании Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, на котором обсуждались меры по борьбе с коронавирусом.

"Распространение зловредной инфекции можно назвать крупным потрясением со времен основания республики", - сказал лидер КНДР, добавив, что преодолеть этот кризис возможно в том случае, если усилить противоэпидемическую борьбу и поддерживать строгие карантинные меры.

"Распространение происходит среди организаций и изолированных регионов, а не бесконтрольно между регионами. Важно изучать опыт и результаты противоэпидемических мер передовых стран. Исследуйте богатый опыт и результаты деятельности партии Китая и его народа", - обратился Ким Чен Ын к собравшимся членам Политбюро.

Власти народной республики доложили, что 13 мая в стране выявили 174 тыс. человек с признаками лихорадки. При этом общее число таких пациентов с конца апреля составляет более 524 тыс. Из них свыше 280 тыс. человек находятся на лечении. Всего умерло 27 человек, по крайней мере у одного из них был обнаружен "омикрон".