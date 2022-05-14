В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 63.78EUR 65.79
Войти в почту
12 минут назад

Ким Чен Ын назвал вспышку COVID-19 в КНДР "великим потрясением"

ТАССиещё 2

Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал вспышку коронавируса в стране "великим потрясением". Как сообщило в субботу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), медики зафиксировали 21 новый летальный случай из-за COVID-19, общее число умерших достигло 27.

Ким Чен Ын: КНДР столкнулась с крупнейшим потрясением
Фото: ReutersReuters

В субботу утром лидер КНДР председательствовал на заседании Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, на котором обсуждались меры по борьбе с коронавирусом.

"Распространение зловредной инфекции можно назвать крупным потрясением со времен основания республики", - сказал лидер КНДР, добавив, что преодолеть этот кризис возможно в том случае, если усилить противоэпидемическую борьбу и поддерживать строгие карантинные меры.

"Распространение происходит среди организаций и изолированных регионов, а не бесконтрольно между регионами. Важно изучать опыт и результаты противоэпидемических мер передовых стран. Исследуйте богатый опыт и результаты деятельности партии Китая и его народа", - обратился Ким Чен Ын к собравшимся членам Политбюро.

Китай готов помочь КНДР в борьбе с COVID-19

Власти народной республики доложили, что 13 мая в стране выявили 174 тыс. человек с признаками лихорадки. При этом общее число таких пациентов с конца апреля составляет более 524 тыс. Из них свыше 280 тыс. человек находятся на лечении. Всего умерло 27 человек, по крайней мере у одного из них был обнаружен "омикрон".

В четверг агентство ЦТАК сообщило, что на территории народной республики впервые был обнаружен коронавирус - подтип штамма "омикрон" BA.2, также известный как "стелс-омикрон".

В мире,Чен Ким,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители