Байден пожаловался на неспособность к телепатии

Белый дом подвергся критике за то, что медленно реагирует на проблему. Байден ответил критикам: «Если бы мы были лучше в сфере чтения мыслей, думаю, мы могли бы (отреагировать быстрее)». Он заверил, что власти США «двигаются насколько возможно быстро, с того момента, как проблема появилась» перед ними, передает РИА «Новости».