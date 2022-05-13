Илон Маск указал на ошибку Байдена

«Ошибка Байдена в том, что он думает, что его избрали для преобразования страны, но на самом деле все просто хотели меньше нервотрепки», — написал Маск.

Пост набрал почти 900 тысяч лайков, однако некоторые пользователи негативно отреагировали на слова бизнесмена. К примеру, глава администрации бывшего губернатора Эндрю Куомо Линдси Бойлан написала: «Ошибка Илона в том, что он думает, что нам нужен его взгляд на политику и жизнь. Держитесь за свои компьютеры внутри корпусов автомобилей, финансируемых за счет субсидий тех самых правительств, которые вы ругаете».