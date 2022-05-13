Илон Маск указал на ошибку Байдена

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск раскритиковал в социальных сетях президента США Джо Байдена, сообщает телеканал Fox News.
«Ошибка Байдена в том, что он думает, что его избрали для преобразования страны, но на самом деле все просто хотели меньше нервотрепки», — написал Маск.
Пост набрал почти 900 тысяч лайков, однако некоторые пользователи негативно отреагировали на слова бизнесмена. К примеру, глава администрации бывшего губернатора Эндрю Куомо Линдси Бойлан написала: «Ошибка Илона в том, что он думает, что нам нужен его взгляд на политику и жизнь. Держитесь за свои компьютеры внутри корпусов автомобилей, финансируемых за счет субсидий тех самых правительств, которые вы ругаете».
Ранее Маск писал, что Байден «держит американцев за дурачков» за его слова про электромобили. Кроме фразы про «дурачков», Илон Маск также написал, что считает президента США «марионеткой в человеческом облике».