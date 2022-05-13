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50 минут назад

Илон Маск указал на ошибку Байдена

Газета.Ru

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск раскритиковал в социальных сетях президента США Джо Байдена, сообщает телеканал Fox News.

Илон Маск указал на ошибку Байдена
Фото: ReutersReuters

«Ошибка Байдена в том, что он думает, что его избрали для преобразования страны, но на самом деле все просто хотели меньше нервотрепки», — написал Маск.

Пост набрал почти 900 тысяч лайков, однако некоторые пользователи негативно отреагировали на слова бизнесмена. К примеру, глава администрации бывшего губернатора Эндрю Куомо Линдси Бойлан написала: «Ошибка Илона в том, что он думает, что нам нужен его взгляд на политику и жизнь. Держитесь за свои компьютеры внутри корпусов автомобилей, финансируемых за счет субсидий тех самых правительств, которые вы ругаете».

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Ранее Маск писал, что Байден «держит американцев за дурачков» за его слова про электромобили. Кроме фразы про «дурачков», Илон Маск также написал, что считает президента США «марионеткой в человеческом облике».

В мире,Илон Маск,Эндрю Куомо,Джозеф Байден,SpaceX,
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