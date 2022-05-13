Названа дата референдума о вхождении Южной Осетии в состав РФ

Действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов назначил дату референдума по вопросу вхождения в состав России, сообщает РИА «Новости».
Референдум назначен на 17 июля.
В конце марта Бибилов объявил, что Южная Осетия планирует войти в состав России. Сообщалось, что референдум о присоединении к России пройдет после выборов президента республики.
8 мая Бибилов признал свое поражение на выборах и поздравил с победой лидера партии «Ныхас» Алана Гаглоева. Инаугурация Гаглоева должна пройти после 21 мая.
Избранный президент, в свою очередь, заявил, что Южная Осетия готова провести референдум, как только «будет понимание, что настало время».