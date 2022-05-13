Названа дата референдума о вхождении Южной Осетии в состав РФ

Действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов назначил дату референдума по вопросу вхождения в состав России, сообщает РИА «Новости».

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Референдум назначен на 17 июля.

В конце марта Бибилов объявил, что Южная Осетия планирует войти в состав России. Сообщалось, что референдум о присоединении к России пройдет после выборов президента республики.

8 мая Бибилов признал свое поражение на выборах и поздравил с победой лидера партии «Ныхас» Алана Гаглоева. Инаугурация Гаглоева должна пройти после 21 мая.