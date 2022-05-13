В Грузии определились с открытием «второго фронта» против России

В Тбилиси пообещали, что Грузия не откроет «второй фронт» с Россией

Фото: Nicolo Vincenzo Malvestuto/Global look Press Nicolo Vincenzo Malvestuto/Global look Press

Власти Грузии заявили, что она не вступит в вооруженный конфликт между Россией и Украиной. Ранее премьер Грузии неоднократно говорил, что Тбилиси не поддержит и западные санкции против России, поскольку это навредило бы национальным интересам страны. В то же время грузинское правительство подчеркивает, что оказывает Украине серьезную гуманитарную помощь и солидарно с украинским народом. Как Грузия старается найти правильную позицию в условиях противостояния Москвы и Киева — в материале «Газеты.Ru».

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Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили подчеркнул, что в Грузии будет "прочный мир".

"Мы гарантируем населению, что в стране будет прочный мир, никакого второго фронта, никакой войны. Наоборот, будут развитие, созидание и мир", - сказал Гарибашвили журналистам 13 мая.

Он напомнил, что грузинский народ "уже трижды воевал с Россией".

"Мы прошли через 1990-е, потом пережили гражданскую войн и тысячу бед, потом "августовскую войну", имевшую разрушительные последствия и приведшую к оккупации наших территорий", - уточнил Гарибашвили.

Премьер призвал обратить внимание на то, что Грузия делает все, что в ее силах, чтобы помочь Украине с гуманитарной точки зрения.

"Грузия первой отправила столько гуманитарного груза украинскому народу. Мы делаем все, что в наших силах, начиная со здравоохранения и образования. Мы делаем максимум того, на что способна маленькая страна с нашим бюджетом. Пожалуйста, подумайте в первую очередь об интересах нашей страны. На Украину отправлены 550 тонн гуманитарной помощи - люди это ценят и понимают", - сказал Гарибашвили.

Национальные интересы - превыше всего. Позиция Грузии насчет Украины

Как только Россия начала военную операцию на Украине, власти Грузии выразили солидарность с украинским народом.

"Грузинский народ шокирован агрессией России в отношении Украины. Мы солидарны с украинским народом и призываем к прекращению военных действий" - говорила президент Грузии Саломе Зурабишвили 24 февраля.

Она отметила, что "военное нападение на суверенную страну недопустимо", и призвала международное сообщество "принять все возможные меры", чтобы остановить Россию.

На следующий день, 25 февраля, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили уточнил, что сама Грузия не присоединится к санкциям, потому что будет "руководствоваться только национальными интересами".

"Нам, конечно, известно о действиях наших международных партнеров после начала боевых действий на Украине, я имею в виду экономические и финансовые санкции. И я хотел бы четко и однозначно заявить, что Грузия не собирается участвовать в этих санкциях, поскольку это лишь сильно навредит нашей стране и населению", - пояснил Гарибашвили.

Он добавил, что правительство Грузии "в пределах своих возможностей" делает все, чтобы оказать политическую и гуманитарную помощь Украине.

Позже президент Украины Владимир Зеленский отозвал посла из Грузии - он посчитал позицию Тбилиси насчет санкций "аморальной". Зеленский отметил и то, что грузинские власти препятствуют добровольцам, которые хотят уехать в Украину.

Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе пояснял, что помощь добровольцам можно расценить как причастность Грузии к боевым действиям.

"Грузия продолжит оказывать политическую и гуманитарную помощь Украине, и это максимум, что может сделать страна, пережившая войну 2008 года, и территория которой на 20% оккупирована Россией. Даже косвенное участие Грузии в боевых действиях имело бы непоправимый последствия", - заявил Кобахидзе.

31 марта грузинский президент объявила, что Грузия участвует "во всех международных финансовых санкциях против России", и это определенным образом влияет на "грузинский финансовый сектор" (как именно, президент не указала). Она также напомнила, что Грузия участвует "во всех резолюциях, которые были приняты для поддержки Украины". В начале марта Грузия присоединилась к 140 другим странам, проголосовавшим в ООН за осуждение России в связи с событиями на Украине. Против резолюции Генассамблеи ООН тогда выступили пять стран - Белоруссия, КНДР, Эритрея, Россия и Сирия.

Спустя несколько дней, 3 апреля, грузинский премьер повторил, что Грузия не будет вводить санкции против России.

"Мы хотим мира, стабильности и развития. Это то, в чем сегодня нуждается наша страна. Война никому не нужна, и для предотвращения войны любое патриотическое правительство должно сделать все возможное, чтобы избежать величайшего бедствия, испытания, которым является война". - подчеркнул Гарибашвили.

Отдельно между собой поспорили в начале апреля вице-президенты Грузии и Украины. С украинской стороны Ирина Верещук сообщила, что Грузия и Россия обсуждают возможность контрабанды военной техники и запчастей через территорию Грузии. "Они за нашей спиной проводят переговоры", - обвинила Верещук со ссылкой на украинскую разведку.

Служба государственной безопасности Грузии после этого заявила, что обвинения касательно контрабандных поставок из Грузии "будут расцениваться как заранее спланированная дезинформация, крайне недружественный и провокационный шаг, направленный на создание внутренних беспорядков в Грузии, которые волей-неволей входят в интересы лишь вражески настроенных сил в отношении Грузии".

Грузинская вице-президент Тея Цулукиани назвала заявления о контрабанде "грязной ложью". Она подчеркнула, что власти Грузии держат границы под контролем и строго проверяют любые подозрительные товары, санкционные или те, что можно использовать в военных действиях.

"Не по нашей вине Украина, к сожалению, еще за время моего пребывания на посту министра юстиции превратилась в заповедник для преступников, бегущих из Грузии. Поэтому я хотела бы, чтобы украинское правительство сотрудничало не с бежавшими преступниками, а с правительством Грузии", - призвала Цулукиани.

18 апреля спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил, что фейки о грузинской власти и российской спецоперации распространяют сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Папуашвили добавил, что сейчас "главное - это братство" между Украиной и Грузией. Он заявил, что у стран есть обоюдное желание устранить возникшие недоразумения.