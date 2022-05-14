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1 час назад

Зеленский подписал закон о запрете на Украине "пророссийских партий"

ТАССиещё 3

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который расширяет основания для запрета в стране политических партий положением о "пророссийской позиции". Об этом в субботу сообщается на сайте Верховной рады.

Зеленский подписал закон о запрете «пророссийских партий»
Фото: © EPA-EFE/JOHANNA GERON/POOL© EPA-EFE/JOHANNA GERON/POOL

"14 мая закон возвращен с подписью президента" - говорится в сообщении.

Документ о внесении изменений в законодательные акты Украины о запрете политических партий был направлен на подпись Зеленскому 6 мая. Представитель Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря в своем Telegram-канале сообщила, что закон вступит в силу на следующий день после опубликования. Рада поддержала соответствующий законопроект 3 мая.

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Законом уточняется, что в случае запрета по решению суда деятельности партии ее фракция в парламенте будет подлежать роспуску, депутаты станут внефракционными. Закон о запрете также предполагает изъятие имущества и активов партий в пользу государства.

В конце марта Зеленский объявил о приостановке на период военного положения деятельности ряда оппозиционных партий, якобы связанных с РФ. В числе таких партий оказались "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Держава", "Прогрессивная социалистическая партия Украины", "Социалистическая партия Украины", "Социалисты", "Блок Владимира Сальдо".

12 мая фракция партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в украинском парламенте была официально ликвидирована.

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