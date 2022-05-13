Плиту «Город-герой Москва» в Одессе закрыли черной пленкой

В Одессе заклеили черной пленкой памятную плиту «Москва» на Аллее славы городов-героев, сообщило украинское издание «Вести».

Издание опубликовало фотографию, на которой видно, что плита с надписью «Город-герой Москва», расположенная на аллее среди других городов-героев Великой Отечественной войны, замотана черной пленкой, в то время как соседние плиты остаются открытыми, передает ТАСС.

В 2014 году на Украине был принят закон о декоммунизации, который предполагает демонтаж памятников и переименование топографических объектов, связанных с советской историей. За восемь лет власти Украины изменили названия более 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. По всей Украине демонтируются памятники русским писателям, переименовываются улицы, носящие имена русских писателей, художников, ученых, путешественников, а также убираются упоминания о роли советского народа в победе в Великой Отечественной войне.

В украинском городе Мукачеве демонтировали советский обелиск, установленный в честь солдат Великой Отечественной войны. Об этом со ссылкой на местный городской совет сообщило агентство РИА Новости.

«Этот объект сегодня утром уже демонтирован во исполнение решения исполнительного комитета "О демонтаже памятников истории и монументального искусства"», — сообщили в горсовете.

Останки солдат будут перезахоронены на центральном кладбище.

В горсовете напомнили, что в 2016 году в городе состоялся опрос, по результатам которого 76 процентов местных жителей поддержали перенос захоронений погибших с центральной части города на центральное городское кладбище. Там также сообщили, что в 2020 году в Мукачеве был открыт Мемориальный парк и монумент всем воинам-защитникам.

В городе Тернополь на западе Украины демонтировали памятник советским летчикам. Об этом сообщил мэр города Сергей Надал, передает РИА Новости.

Он заявил, что в Тернополе демонтировали памятник советским летчикам в виде самолета, объяснив такое решение тем, что воздушное судно было признано аварийным.

Надал также добавил, что на месте прежнего монумента появится памятник «Героям Украины».

Власти города Стрый во Львовской области Украины снесли памятник-стелу на одной из местных площадей. Их представители заявили, что считают это борьбой с тоталитарными режимом и намерены продолжать демонтаж советского наследия, сообщает РИА Новости.

«Стрый начинает ликвидацию остатков памятников тоталитарного режима, которые остались на территории нашей общины. Первой упала стела на площади Рынок. Дальше будет [больше]», — сообщила местная администрация на странице в соцсетях.

Украинцы пообещали, что «и следа не оставят от коммунистического режима».

Снос памятников советского периода истории и элементы декоммунизации имели место на Украине с момента распада СССР в 1991 году. Однако активная кампания по избавлению от напоминаний о советском прошлом началась в 2013 году, когда активисты Евромайдана снесли памятник российскому революционеру Владимиру Ленину в Киеве. После захвата ими власти такие действия получили поддержку украинского государства повсеместно.

В Харькове украинские военные демонтировали бюст советскому маршалу Георгию Жукову. Об этом в воскресенье, 17 апреля, со ссылкой на украинское издание «Суспільне. Новини» («Общественное. Новости») сообщает РИА Новости.

По данным издания, информацию о демонтаже памятника подтвердила глава администрации Немышлянского района Татьяна Топчий. По ее словам, около 11 утра к памятнику подъехали два автомобиля с военными, которые сняли бюст и вывезли его с территории района.

Власти города Ровно на Украине демонтировали памятник Великой Отечественной войне (ВОВ) и пообещали поставить на его место проукраинский монумент. Сообщение городской администрации приводит ТАСС.

Украинские чиновники отчитались, что убрали с постамента советскую самоходную артиллерийскую установку. На ее место, по словам секретаря местного горсовета Виктора Шакирзяна, они намерены поставить украинскую военную технику. Шакирзян не уточнил, что он подразумевал под украинской техникой — большинство стоящих на вооружении Украины образцов относятся к советским разработкам. Возможно, речь идет о немногих произведенных украинских БТР-4.

Демонтаж памятника прошел в рамках национальной кампании по избавлению от русского наследия на Украине в топонимике и исторической памяти. Эти меры власти активно проводят по всей республике на регулярной основе — только 14 апреля сообщалось, что в городе Тернополь на западе Украины демонтировали памятник советским летчикам. Хотя обычным основанием для подобных действий служит украинский закон о декоммунизации, в местных СМИ происходящее открыто называют дерусификацией.

Бронзовую скульптуру двух рабочих - украинца и русского, - вместе держащих ленту с Орденом дружбы народов, в настоящее время демонтируют в Киеве. Об этом сообщил во вторник мэр украинской столицы Виталий Кличко.

"Сегодня начали демонтаж и вечером планируем его завершить. Убираем бронзовую скульптуру двух рабочих", - написал киевский градоначальник в своем Telegram-канале.

Скульптура является одним из элементов Арки дружбы народов, возведенной в столице в 1982 году. Кличко напомнил, что вторую скульптурную композицию - из красного гранита - пока закроют отделочными материалами, пока ее будут использовать "как пространство для экспозиций", а затем тоже демонтируют.

Единственный элемент памятника, который не тронут, - это арка из титановых листов, возвышающаяся над всей композицией.

"Я подписал и представлю проект решения, который Киевсовет рассмотрит на ближайшем заседании, о переименовании арки в Арку свободы украинского народа", - пояснил он.

Кличко добавил, что планируется демонтировать в Киеве еще около 60 памятников, барельефов и знаков, связанных с СССР и Россией. Кроме того, по его словам, уже составлен и опубликован список из более 460 улиц и объектов, подлежащих переименованию.

"До 1 мая будет продолжаться обсуждение с киевлянами", - уточнил мэр.

Арка дружбы народов состоит из трех элементов: бронзовой скульптуры рабочих, скульптуры из гранита со сценой из Переяславской рады и арки-радуги из титана - именно она, по замыслу авторов, и символизирует единение украинцев и русских. Ранее композицию уже собирались демонтировать в рамках закона о так называемой декоммунизации. В итоге от этой затеи отказались из-за дороговизны проекта.

На площади Победы в украинском Житомире демонтировали советский танк Т-34-85 и перенесли его на монумент Вечной славы. Об этом написал в Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) мэр Житомира Сергей Сухомлин.

По словам мэра, это было сделано утром 5 мая «для обеспечения безопасности».

Он отметил, что теперь танк Т-34-85 займет свое место рядом с монументом Вечной славы, где 8 мая будут чтить память погибших во Второй мировой войне, в том числе освободителей Житомира.

Ранее Сергей Сухомлин сообщал, что танк планируют демонтировать с постамента на площади Победы 9 мая.

28 апреля кабинет министров Украины внес в Верховную раду законопроект, согласно которому страна выйдет из соглашения об увековечивании памяти об участниках Великой Отечественной войны из стран СНГ.

Украина приняла политику декоммунизации и начала выход из СНГ после событий 2014 года. В частности, вместо термина «Великая Отечественная война» закрепилось название «Вторая мировая война». В 2015 году Верховная рада приняла закон «Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945 годов». После этого 8 мая на Украине отмечается как День памяти и примирения под лозунгом «Никогда снова», а 9 мая — как День Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

В Чернигове бойцы украинской территориальной обороны снесли памятник русскому поэту Александру Пушкину. Он простоял здесь более 120 лет, пишет «Страна.ua». Бюст отправили в местный музей.

В конце 2017 года бюст Пушкина уже снимали с постамента. Тогда полиция сообщила, что это сделали воры с целью сдачи в пункт приема цветного металла. Памятник быстро нашли, вернули его на прежнее место и усилии видеонаблюдением.

Ранее сообщалось о том, что памятник Пушкину был демонтирован в Ужгороде на западе Украины.

Власти Червонограда Львовской области приняли решение демонтировать три советских памятника, включая мемориальный комплекс "Вечный огонь". Об этом в пятницу со ссылкой на решение горсовета сообщило издание "Вести".

В соответствии с решением местных депутатов демонтажу также подлежат памятный знак Герою Советского Союза Алексею Лопатину и памятный монумент на месте боя советских солдат с немецко-фашистскими захватчиками в приселке Заболотье села Силец.

Москва с горечью наблюдает за тем, как киевские власти упорно навязывают населению ненависть к России. Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«С горечью наблюдаем, как нынешний киевский режим упорно навязывает населению Украины ненависть ко всему, что связано или хотя бы имеет отношение к России. Планомерно осуществляется демонтаж всего, что могло бы напоминать об исторической общности наших стран», — говорит Захарова в заявлении, опубликованном на сайте МИД.

В понедельник в Киеве демонтировали памятник дружбы с Москвой, сообщила пресс-служба Киевского городского совета.

«Этого куска гранита в Киеве уже нет. И это наша с вами победа. Сейчас памятник хранится в Голосеевской райгосадминистрации и должен стать экспонатом будущего музея тоталитаризма», — прокомментировала депутат Киевского горсовета Алина Михайлова.

Памятник в честь дружбы Киева и Москвы был установлен в августе 2001 года. 8 июля 2021 года Киевский горсовет принял решение о его демонтаже.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «бесстыдным надругательством над прахом советских воинов» решение властей украинского города Дрогобыч уничтожить мемориал «Вечный огонь» на братской могиле. По ее словам, так Киев нарушает международные обязательства и национальное законодательство по защите и сохранению памятников Великой отечественной войны.

«Бесстыдное надругательство над прахом советских воинов, выходцев из всех республик СССР, ведется Киевом в нарушение международных обязательств и норм национального законодательства по защите и сохранению воинских мемориалов. Призываем Киев прекратить кощунственную практику в отношении братских захоронений советских воинов», — цитирует Марию Захарову официальный сайт МИД РФ.

Официальный представитель МИДа рассказала, что Генконсульство России во Львове направило в администрацию Дрогобыча запрос по сносу «Вечного огня». В ответ местные власти заявили о недопустимости вмешательства во внутренние дела их страны. По словам Захаровой, администрация Дрогобыча также приравняла Красную Армию к гитлеровским захватчикам. Власти города заявили, что Украина «понесла потери от фашистско-нацистского и советско-коммунистического тоталитарных режимов».

Жители Киева выбрали новые названия для пяти станций метро украинской столицы, которые будут переименованы в рамках кампании по "дерусификации". Об этом сообщили во вторник в Киевской городской госадминистрации.

"Дерусификация метро: киевляне в онлайн-опросе определили новые названия пяти станций подземки", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэрии.

Голосование завершилось 9 мая.

Сообщается, что станция "Берестейская" станет "Бучанской", "Площадь Льва Толстого" - "Василия Стуса", "Героев Днепра" будет называться "Героев Украины", "Минская" - "Варшавской", а "Дружбы народов" - "Ботанической".

Власти Черниговской области решили демонтировать монумент «Три сестры», который находится на стыке границ России, Украины и Белоруссии. О начале процедуры сообщает портал «Страна.ua».

Отмечается, что в Черниговской областной администрации снимут с учета упомянутый памятник в ближайшее время. После этого документы передадут Министерству культуры и информационной политики Украины, которое должно одобрить демонтаж.

Монумент «Три сестры» появился в 1975 году на стыке границ Черниговской, Гомельской и Брянской областей в честь дружбы трех народов. Он состоит из трех пилонов с гербами РСФСР, БССР и УССР и барельефов с моментами общей истории. Больше 40 лет здесь проходил международный фестиваль «Славянское единство».