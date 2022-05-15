«Открыто помогает Путину». В Италии осудили политика, выступившего против расширения НАТО

Одна из партий правящей коалиции Италии выступила против быстрого вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Лидер крайних правых Маттео Сальвини пояснил, что сейчас для этого не время, потому что это не поможет добиться мира на Украине. В то же время МИД Италии уже пообещал поддержать присоединение скандинавов, а итальянские левые обвинили Маттео в том, что он так лишь играет на руку России. Финляндия тем временем официально объявила о намерении вступить в альянс.

Вступление соседних с Россией стран в НАТО вряд ли поможет остановить конфликт на Украине, пояснил лидер крайней правой партии "Лига" ("Северная Лига за независимость Падании") Маттео в кулуарах партийного мероприятия в Риме.

Видео дня

"Я думаю только с точки зрения мира. То, что приближает мир, должно быть сделано немедленно, то, что отодвигает мир, должно быть поставлено в очередь. Приближение границ НАТО к границам России приближает мир? Судите сами", - сказал Маттео.

Он отметил, что боевые действия на Украине идут уже третий месяц, и их пора остановить. Политик заявил, что для него в приоритете - "усадить за стол" переговоров враждующие стороны.

"[Нужно] заставить Украину и Россию снова говорить о мире. Тогда у нас будет возможность поговорить о расширении ЕС и вступлении в НАТО в ближайшие месяцы", - сообщил он.

Маттео утверждает, что сейчас не время и для "дискуссий о том, кто вторгся, и кто защищался", "дискуссии о западных ценностях свободы, уважения к демократии и гражданским правам". В то же время политик указал, что если первой целью является "прекращение огня и предотвращение других смертей", то о прекращении огня "нужно просить агрессора, а не атакуемого". Лидер правых также добавил, что "Финляндия и Швеция — суверенные нации", поэтому он поддерживает "самоопределение их народов".

Позицию Маттео резко раскритиковала левая Демократическая партия Италии. Как и "Лига" она входит в правящую коалицию. У обеих одинаковое количество министров в правительстве.

"Если сейчас он выступает против вступления Финляндии и Швеции в НАТО, то он прямо помогает [президенту России Владимиру] Путину, помогает ему открыто", - подчеркнул член национальной ассамблеи Демократической партии Энрико Борги.

Тем временем министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо пообещал, что Италия полностью поддержит вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Министр экономического развития Джанкарло Джорджетти (партия "Лига") заявил, что "это точно не поможет уменьшить конфликт на Украине" и только "накалит" настроения в Москве.

"Но, пожалуй, это слишком широкий вопрос для моей компетенции", - добавил Джорджетти.

"Голосование нашего парламента по историческому вступлению Финляндии и Швеции в НАТО станет решающим моментом истины для каждой политической силы, проверкой доверия, которая потребует решимости", - резюмировал глава группы демократов в Комиссии по конституционным вопросам Стефано Чекканти.

Одобрить вступление новых стран в НАТО должны все члены альянса. Кроме того, парламенты стран-участников должны ратифицировать соответствующий законопроект. Ранее против включения Финляндии и Швеции выступил из всех стран НАТО только президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Возможен вариант, при котором государство НАТО одобрит расширение альянса, даже если на это не согласен президент такой страны (вероятно, подобное ждет Хорватию).

"Наши двери открыты". Германия призвала быстрее взять скандинавов в НАТО

Глава МИД Германии Анналена Бербок 15 мая призвала быстро принять новых членов в альянс, если это одобрят остальные участники.

"НАТО — это союз, который сосредоточен на обороне, и всегда останется таковым. Но двери этого альянса открыты, поэтому мы приветствуем Финляндию и Швецию, если их парламенты, если общества этих стран решат присоединиться. Добро пожаловать", - сказала Бербок перед неформальной встречей глав внешнеполитических ведомств НАТО в Берлине.

По ее словам, Германия со своей стороны готова ратифицировать вступление скандинавов "очень и очень быстро". Бербок добавила, что многие другие страны НАТО тоже обещали ускорить процесс ратификации.

Россия оценивает расширение НАТО за счет Скандинавии крайне негативно. Зампостпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский предупредил, что Финляндия и Швеция, присоединившись к НАТО, станут "частью врага" для России. Накануне Путин обсудил с президентом Финляндии Саули Ниинисте решение страны вступить в НАТО.

"Проведен откровенный обмен мнениями", - передал Кремль.

Путин заявил, что Хельсинки зря отказывается от своей традиции военного нейтралитета, потому что "никаких угроз безопасности Финляндии не существует". Финский президент назвал реакцию Путина "более сдержанной, чем ожидалось".

"Разговор был прямолинейным, велся без обострений. Важно избегать напряженности", — описал звонок Ниинисте.

Он пояснил Путину, "насколько фундаментально изменили обстановку безопасности в Финляндии требования России в конце 2021 года, направленные на предотвращение вступления стран в НАТО, и массированное вторжение России в Украину в феврале 2022 года".

На следующий день после звонка, 15 мая, президент и премьер Финляндии на совместной пресс-конференции официально заявили о решении вступить в НАТО.

"Финляндия подаст заявку на членство в Организации Североатлантического договора (НАТО) после консультаций с парламентом", — сказал Ниинисте.