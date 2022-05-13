Зеленский раскритиковал Макрона за позицию по России

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал французского лидера Эммануэля Макрона за попытку «найти выход для России». Об этом он заявил в эфире итальянского телеканала Rai 1, передает РИА «Новости».

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По словам Зеленского, Макрон старался быть посредником между ним и президентом России Владимиром Путиным, но ему не удалось добиться результата. Украинский президент раскритиковал попытки Макрона и других мировых лидеров предлагать Украине пойти на территориальные уступки, «чтобы сберечь лицо Путина».

«Мы не готовы сберегать что-то кому-то и терять за это свои территории. Мне кажется, что это несправедливо, это потерянное время», - сказал Зеленский.