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1 час назад

Дуда призвал принудить Россию выплатить контрибуцию Украине

Алиса Селезнёва

Президент Польши Анджей Дуда выразил надежду, что международному сообществу удастся принудить Россию выплатить Украине контрибуцию. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы глубоко верим, что международное сообщество (…) принудит Россию к выплате контрибуции попросту на восстановление того, что было разрушено на Украине», - заметил он.

С момента начала российской специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины польские политики не раз выступали с резкими и резонансными заявлениями в адрес России.

В частности, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в своей колонке для The Telegraph написал, что «русский мир» является «раковой опухолью, представляющей смертельную угрозу для всей Европы». Политик добавил, что сегодня странам ЕС недостаточно только поддерживать Украину — им необходимо объединиться, чтобы «победить эту новую чудовищную идеологию».

В Польше напали на посла России

Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая назвала слова польского премьера преступными и фашистскими. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, оценил позицию политика как квинтэссенцию ненависти к русским, которая, как метастазы, поразила общество Польши.

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