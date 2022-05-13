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27 минут назад

Зеленский объявил о готовности к переговорам с Путиным

Алиса Селезнёва

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным «без посредников». Об этом со ссылкой на интервью украинского лидера телеканалу Rai 1 пишет РБК.

«Я готов говорить с Путиным. Но только с ним. Без его посредников любых. И на условиях диалога, а не на условиях ультиматумов», — заявил Зеленский.

При этом президент Украины отметил, что этап, когда с Россией можно было вести диалог «с вином за столом» в прошлом и сейчас сторонам необходим прагматичный подход для урегулирования ситуации, пишет «Газета.ру».

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине. Президент назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, необходимо провести «демилитаризацию и денацификацию Украины».

Зеленский высказался о возможности признания Крыма и Донбасса

С 28 февраля ведутся российско-украинские переговоры. Владимир Зеленский в начале марта предложил президенту России встретиться и обсудить сложившуюся ситуацию, назвав себя при этом «соседом», а также «нормальным мужиком». Однако в Кремле отметили, что не видят пока необходимости во встрече двух лидеров, так как «нет договоренностей, которые они могут отфиксировать».

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