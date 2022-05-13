«Плохая идея»: Эрдоган о вступлении в НАТО Швеции и Финляндии

Турция пока не может положительно смотреть на стремление Финляндии и Швеции присоединиться к Североатлантическому альянсу, заявил глава республики Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, которые приводит РИА Новости, страна внимательно следит за процессом вокруг вступления Стокгольма и Хельсинки в НАТО.

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Мы следим за процессом. Но не находимся в положительных, позитивных мнениях на этот счёт. Потому что до этого была ошибка в связи с Грецией. Вы знаете о поведении Греции в альянсе в отношении Турции. Второй ошибки, будучи Турцией, совершать не хотим, — отметил Эрдоган.

Он добавил, что скандинавские страны порой оказывают «гостеприимное отношение к террористам», пускают их в парламент. Поэтому смотреть позитивно на данное решение Турция пока не может, заключил президент.