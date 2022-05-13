Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в телефонном разговоре призвал президента России Владимира Путина к скорейшему прекращению огня на Украине. Об этом со ссылкой на официального представителя кабмина Германии Штеффена Хебештрайта пишет ТАСС.

Сегодня состоялся телефонный разговор лидеров России и Германии. В пресс-службе Кремля уточнили, что переговоры прошли по инициативе германской стороны, акцент на них был сделан «на гуманитарные аспекты». В ходе них Владимир Путин обратил внимание Олафа Шольца на «продолжающиеся грубые нарушения исповедующими нацистскую идеологию боевиками норм международного гуманитарного права» на Украине.

По словам Хебештрайта, канцлер Германии в ходе переговоров с российским лидером настаивал на прекращении огня на Украине.

«В свете серьезности военной обстановки и последствий войны на Украине, особенно в Мариуполе, канцлер в разговоре с российским президентом настаивал на том, чтобы как можно скорее были достигнуты прекращение огня, улучшения гуманитарной ситуации и прогресс в поиске дипломатического решения конфликта», - пояснил он.

Официальный представитель правительства Германии также отметил, что стороны обсудили и ситуацию с продовольствием в мире.