В РФ ответили на слова премьера Польши  об «искоренении Русского мира»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал возмутительным и неприемлемым заявление премьера Польши Матеуша Моравецкого, сравнившего Русский мир с "раковой опухолью".

"Это совершенно возмутительное заявление, оголтелое и неприемлемое", - сказал представитель Кремля в пятницу журналистам в ответ на просьбу прокомментировать соответствующие высказывания польского премьера.

"Это квинтэссенция той ненависти к русским, которая, наверное, как метастазы поразила как всю польскую политику, все польское руководство, так и, собственно, польское общество во многом, к нашему сожалению", - заметил пресс-секретарь российского лидера.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о необходимости уничтожить идеологию «русский мир». Об этом он написал в своей колонке The Telegraph.

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«Мы не можем питать никаких иллюзий. Это не безумие, а преднамеренная стратегия, которая уже открыла ворота геноциду. «Русский мир» — это рак, пожирающий не только большую часть российского общества, но и представляющий смертельную угрозу для всей Европы. Поэтому недостаточно поддерживать Украину в ее борьбе с Россией. Мы должны полностью искоренить эту чудовищную новую идеологию», — написал Моравецкий в своем материале.

Ранее сообщалось, что директор департамента по вопросам контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что Россия призывает другие страны придерживаться зафиксированной в документах логики о предотвращении ядерной войны и сама четко следует пониманию недопустимости такого конфликта.

До этого глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва никому не угрожает ядерной войной.

Он напомнил о словах президента Украины Владимира Зеленского, который в январе текущего года назвал «ошибкой» отказ страны от ядерного статуса. Кроме того, глава российского внешнеполитического ведомства вспомнил заявление польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, по словам которого, Варшава будет приветствовать размещение на своей территории ядерного оружия США.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая назвала фашистским призыв премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого искоренить так называемый русский мир. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» она призвала осуждать и пресекать ненависть к любым народам.

Фашистское по сути заявление премьер-министра Польши — это не только его личный позор, его предательство памяти тысяч поляков, истреблённых Гитлером и Бандерой, а также тысяч поляков, спасённых советским солдатом. Это преступление, — отметила Яровая.

По её словам, градус русофобии «зашкалил все барометры», давно стал грубейшим нарушением Всеобщей декларации прав человека, а русофобская риторика превратилась в «преступный билль экстремизма».

Ненависть к любым народам должна осуждаться и пресекаться как экстремизм, как международное преступление против мира и человечности, а тем более такие призывы к ненависти в исполнении высокого должностного лица, — подчеркнула вице-спикер.

Слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, назвавшего русский мир "раковой опухолью", являются проявлением бессильной злобы, Варшава продолжает устанавливать "стандарты русофобии". Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в пятницу.

"Премьер Польши продолжает устанавливать стандарты русофобии" Теперь он заявил, что Русский мир - это "раковая опухоль", которая якобы представляет смертельную угрозу для всей Европы. <…> Высказывания Моравецкого, равно как и омерзительное нападение на нашего посла в Польше Сергея Андреева, - это проявления бессильной злобы", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

Он отметил, что русскому миру объявлена гибридная война.

"И ее жертвами в том числе стали те самые европейские ценности, которыми так дорожили Брюссель и Страсбург. Цензура, запреты, пресловутая культура отмены сменили свободу слова, подлинную демократию и равноправие", - считает политик.

Слуцкий также сравнил заявления Моравецкого с риторикой Третьего рейха и напомнил, что "прежние деятели, желавшие искоренить русский мир, а среди них были фигуры куда могущественнее господина премьера, оказались на скамье Нюрнбергского трибунала".

Премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому следует «засунуть фантомные боли подальше» и вспомнить об истории. С таким заявлением в своем Telegram-канале выступил глава Крыма Сергей Аксенов.

Аксенов напомнил Моравецкому, что попытки Польши противостоять «русскому миру» заканчивались неудачей. Так глава Крыма отреагировал на заявления премьера Польши о необходимости уничтожить «русский мир», который Моравецкий назвал «раковой опухолью».

«Чем заканчивались для Польши эти попытки, хорошо известно. Так что пусть пан премьер засунет свои фантомные боли подальше и освежит в памяти исторические факты», — обратился к Моравецкому Аксенов.

Глава республики добавил, что иногда история «имеет свойство повторяться».

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев посоветовал Западу вести более взвешенную политику и «не захлебнуться слюной» в приступах русофобии.

Политики, пропагандирующие нацизм, являются "раковой опухолью" Европы. Об этом заявил Константин Косачев.

Вице-спикер Совета Федерации РФ подчеркнул, что нацизм в Европе никуда не исчез после Второй мировой войны - он просто "мимикрировал в практики современных польско-балтийских лжеполитиков", которые сносят памятники и сгребают бульдозерами цветы.

Косачев напомнил, что Советский Союз избавил Европу, включая и Польшу, от нацизма. А теперь Польша избавляется от всего, что связано с историческим подвигом нашего народа, который спас другие народы от позора коллаборационизма и физического уничтожения.

"Кощунственным образом теперь та же самая Польша начинает грозить физическим уничтожением русскому миру", - сказал Косачев РИА Новости.

Политолог Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о желании искоренить идеологию русского мира.

«Ничего нового польский премьер не сказал. Уничтожить русский мир Запад пытается уже в течение тысячи лет. Единственная угроза, которую мы для них представляем, — это наше нежелание упасть на колени и признать себя вассалом западных политиков», — объяснил Бальбек.

Он выразил мнение, что премьер Польши, получив отпор, будет рассказывать в мемуарах, как обстоятельства и форс-мажоры помешали ему покончить с русским миром.

События на Украине привели к становлению русофобии мейнстримом. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает РИА Новости.

Политик признал русофобию в Польше очевидностью, в которой функционирует страна.

«Так стало, уважаемые господа, что в контексте того страшного события, которым является война на Украине, Польша устанавливает здесь стандарты определенного рода. То, что ранее называлось русофобией, сегодня уже является мейнстримом», — сказал он.

Ранее Моравецкий предложил Евросоюзу остановить выдачу виз гражданам России. Он уточнил, что такой шаг был бы возможен в рамках новых санкций Запада против Москвы. По его словам, согласовать эту меру следует «как можно скорее, лучше всего уже в эти выходные».

Премьер также рассказал, что Польша в апреле или мае этого года откажется от российского угля. Варшава пошла на это, несмотря на отсутствия согласия со стороны всех членов ЕС. Российские поставки планируют заменить на уголь из ЮАР, Австралии или Колумбии.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, предложивший ввести санкции против членов «Единой России», «слетел с катушек» на почве русофобии. Об этом заявил лидер единороссов, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, пишет РИА Новости.

Вместе с тем политик назвал Моравецкого «псевдопремьером».

Ранее зампред Совбеза выступил с инициативой подумать об ответных санкциях против всех членов польской партии «Право и справедливость» (PiS). «Заодно всех негодяев в Польше перечислим поименно», — заключил Медведев.