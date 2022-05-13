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40 минут назад

Умер президент ОАЭ Халифа бен Заид Аль Нахайян

Елена Прошина

Президент ОАЭ и эмир Абу-Даби Халифа бен Заид Аль Нахайян скончался после продолжительной болезни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на государственное информационное агентство страны WAM.

Умер президент ОАЭ Халифа бен Заид Аль Нахайян
Фото: ReutersReuters

«Его высочество шейх Халифа бен Заид Аль Нахайян, президент государства, перешедший на сторону своего Господа [скончался], сегодня, в пятницу, 13 мая. Он скончался после продолжительной болезни», — говорится в сообщении.

Халифу ибн Заиду Аль Нахайяну было 73 года, он являлся вторым президентом ОАЭ после смерти своего отца, Заида Аль Нахайяна. Он занимал этот пост с 3 ноября 2004 года. В 2014 году лидер страны перенес инсульт.

Аль Нахайян - один из богатейших людей мира, его состояние оценивалось в $150 млрд. Кроме руководства ОАЭ он также курировал инвестиционный фонд Abu Dhabi Investment Authority, капитализация которого, по разным оценкам, доходит до $875 млрд (на 2008 год).

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