Умер президент ОАЭ Халифа бен Заид Аль Нахайян

Президент ОАЭ и эмир Абу-Даби Халифа бен Заид Аль Нахайян скончался после продолжительной болезни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на государственное информационное агентство страны WAM.

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«Его высочество шейх Халифа бен Заид Аль Нахайян, президент государства, перешедший на сторону своего Господа [скончался], сегодня, в пятницу, 13 мая. Он скончался после продолжительной болезни», — говорится в сообщении.

Халифу ибн Заиду Аль Нахайяну было 73 года, он являлся вторым президентом ОАЭ после смерти своего отца, Заида Аль Нахайяна. Он занимал этот пост с 3 ноября 2004 года. В 2014 году лидер страны перенес инсульт.