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23 минуты назад

Умерла оперная певица Тереса Берганса

ТАССиещё 1

Испанская оперная певица Тереса Берганса умерла в возрасте 87 лет. Об этом сообщила в пятницу в Twitter Королевская академия изящных искусств Сан-Фернандо.

Умерла оперная певица Тереса Берганса
Фото: EPA/ALBERTO AJAEPA/ALBERTO AJA

"В Академии мы скорбим в связи с утратой нашей коллеги Тересы Бергансы", - отмечается в публикации.

Причины смерти исполнительницы не уточняются.

Берганса родилась в 1935 году в испанской столице. Дебютировала в 1955 году на концерте в Мадриде. В ходе своей карьеры неоднократно выступала в известных оперных театрах мира.

В 1992 году Берганса участвовала в церемониях открытия Всемирной выставки в Севилье и Олимпийских игр в Барселоне. Стала первой женщиной, избранной в испанскую Королевскую академию изящных искусств.

В мире,Тереса Берганса,
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