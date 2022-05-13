Умерла оперная певица Тереса Берганса

Испанская оперная певица Тереса Берганса умерла в возрасте 87 лет. Об этом сообщила в пятницу в Twitter Королевская академия изящных искусств Сан-Фернандо.
"В Академии мы скорбим в связи с утратой нашей коллеги Тересы Бергансы", - отмечается в публикации.
Причины смерти исполнительницы не уточняются.
Берганса родилась в 1935 году в испанской столице. Дебютировала в 1955 году на концерте в Мадриде. В ходе своей карьеры неоднократно выступала в известных оперных театрах мира.
В 1992 году Берганса участвовала в церемониях открытия Всемирной выставки в Севилье и Олимпийских игр в Барселоне. Стала первой женщиной, избранной в испанскую Королевскую академию изящных искусств.