Умерла оперная певица Тереса Берганса

Испанская оперная певица Тереса Берганса умерла в возрасте 87 лет. Об этом сообщила в пятницу в Twitter Королевская академия изящных искусств Сан-Фернандо.

Фото: EPA/ALBERTO AJA EPA/ALBERTO AJA

"В Академии мы скорбим в связи с утратой нашей коллеги Тересы Бергансы", - отмечается в публикации.

Причины смерти исполнительницы не уточняются.

Берганса родилась в 1935 году в испанской столице. Дебютировала в 1955 году на концерте в Мадриде. В ходе своей карьеры неоднократно выступала в известных оперных театрах мира.