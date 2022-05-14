Власти Риги сообщили, что Россия может забрать памятник Освободителям

Вице-мэр Риги Эдвард Смилтенс заявил, что после демонтажа советского памятника Освободителям в Парке победы России могут разрешить забрать его. Об этом сообщает Telegram-канал Baltnews.
"Это вполне возможно", — сказал Смилтенс.
По его словам, все демонтируемые монументы отправляются в специальное хранилище, где уже решается, что с ними делать дальше. Он также подчеркнул, что до него доходила информация о желании России забрать монумент себе.
Ранее о своем желании забрать монумент заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. 12 мая сейм Латвии поддержал принятие сразу в двух чтениях поправок в закон, которые устраняют "юридические препятствия" для сноса советского памятника Освободителям Риги.
Через день рижская дума проголосовала за снос монумента. Как рассказал мэр города Мартиньш Стакис, городская дума приняла решение начать подготовительные работы, необходимые для будущего демонтажа памятника советским воинам в парке Победы.