Власти Риги сообщили, что Россия может забрать памятник Освободителям

Вице-мэр Риги Эдвард Смилтенс заявил, что после демонтажа советского памятника Освободителям в Парке победы России могут разрешить забрать его. Об этом сообщает Telegram-канал Baltnews.

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"Это вполне возможно", — сказал Смилтенс.

По его словам, все демонтируемые монументы отправляются в специальное хранилище, где уже решается, что с ними делать дальше. Он также подчеркнул, что до него доходила информация о желании России забрать монумент себе.

Ранее о своем желании забрать монумент заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. 12 мая сейм Латвии поддержал принятие сразу в двух чтениях поправок в закон, которые устраняют "юридические препятствия" для сноса советского памятника Освободителям Риги.