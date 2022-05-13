В Киеве сократят комендантский час

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о сокращении комендантского часа, ограничения будут действовать с 23.00 до 5.00 утра. Об этом пишет «Газета.ру».

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По словам главы города, новые правила начнут действовать с 15 мая.

«Важная информация! В Киеве и области меняется время комендантского часа. С воскресенья, 15 мая, комендантский час будет начинаться на час позже. И продлится с 23.00 до 5.00 утра», - заявил он.

Также Кличко отметил, что будет продлено время работы общественного транспорта. С 16 мая воспользоваться метро можно будет с 6.00 до 22.00, а наземным транспортом с 6.00 до 22.30.

Мэр призвал киевлян «соблюдать правила комендантского часа» и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, так как «остается угроза ракетных обстрелов».