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18 минут назад

В Киеве сократят комендантский час

Алиса Селезнёва

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о сокращении комендантского часа, ограничения будут действовать с 23.00 до 5.00 утра. Об этом пишет «Газета.ру».

В Киеве сократят комендантский час
Фото: ReutersReuters

По словам главы города, новые правила начнут действовать с 15 мая.

«Важная информация! В Киеве и области меняется время комендантского часа. С воскресенья, 15 мая, комендантский час будет начинаться на час позже. И продлится с 23.00 до 5.00 утра», - заявил он.

Также Кличко отметил, что будет продлено время работы общественного транспорта. С 16 мая воспользоваться метро можно будет с 6.00 до 22.00, а наземным транспортом с 6.00 до 22.30.

Мэр призвал киевлян «соблюдать правила комендантского часа» и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, так как «остается угроза ракетных обстрелов».

с 24 февраля Россия проводит на Украине специальную военную операцию. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, необходимо провести «демилитаризацию и денацификацию» страны.

В мире,Виталий Кличко,Владимир Путин,
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