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1 час назад

Трамп - младший высмеял "стриптиз" Зеленского перед Байденом

Свободная прессаиещё 4

Американская помощь Украине в условиях экономических проблем в Соединенных Штатах не обоснована, заявил Дональд Трамп — младший. Он опубликовал в Сети карикатуру на президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского, где последний танцует стриптиз.

Трамп - младший сравнил Зеленского со стриптизершей
Фото: ТАССТАСС

В конце апреля американский лидер попросил конгресс выделить 33 миллиарда на поддержку Киева, но в законодательном органе эту сумму впоследствии увеличили до 40 миллиардов.

"Сорок миллиардов долларов! Украина под денежным дождем… В то время как американцы страдают, у нас нехватка детского питания. Отличная работа, ребята. По крайней мере, семь долларов из них пойдут на помощь настоящим украинцам. Остальное — откат коррумпированным политикам", — цитирует РИА Новости Трампа- младшего.

Сын бывшего главы государства снабдил свой пост фотоколлажем, на котором Зеленский изображен танцующим в женском нижнем белье вокруг шеста на столе, а Байден стоит рядом и осыпает украинского лидера долларовыми купюрами.

Ранее "СП" писала, что в США отметили, что помогут «незалежной» всем необходимым. Это объяснили «новой опасной фазой» спецоперации России.

В мире,Законопроекты,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Дональд Трамп,
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