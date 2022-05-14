Трамп - младший сравнил Зеленского со стриптизершей

Американская помощь Украине в условиях экономических проблем в Соединенных Штатах не обоснована, заявил Дональд Трамп — младший. Он опубликовал в Сети карикатуру на президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского, где последний танцует стриптиз.

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В конце апреля американский лидер попросил конгресс выделить 33 миллиарда на поддержку Киева, но в законодательном органе эту сумму впоследствии увеличили до 40 миллиардов.

"Сорок миллиардов долларов! Украина под денежным дождем… В то время как американцы страдают, у нас нехватка детского питания. Отличная работа, ребята. По крайней мере, семь долларов из них пойдут на помощь настоящим украинцам. Остальное — откат коррумпированным политикам", — цитирует РИА Новости Трампа- младшего.

Сын бывшего главы государства снабдил свой пост фотоколлажем, на котором Зеленский изображен танцующим в женском нижнем белье вокруг шеста на столе, а Байден стоит рядом и осыпает украинского лидера долларовыми купюрами.