Латвия назвала Балтийское море территорией НАТО

Балтийское море становится территорией НАТО. Об этом глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс сообщил в интервью газете Financial Times.

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Министр иностранных дел республики прокомментировал планы Швеции и Финляндии по присоединению к Североатлантическому альянсу и назвал Балтийское море «морем НАТО».

Стокгольм и Хельсинки сообщили о намерении присоединиться к Североатлантическому альянсу после начала российской военной спецоперации на Украине.