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57 минут назад

Глава МИД Латвии назвал Балтийское море территорией НАТО

Lenta.ruиещё 7

Балтийское море становится территорией НАТО. Об этом глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс сообщил в интервью газете Financial Times.

Латвия назвала Балтийское море территорией НАТО
Фото: ReutersReuters

Министр иностранных дел республики прокомментировал планы Швеции и Финляндии по присоединению к Североатлантическому альянсу и назвал Балтийское море «морем НАТО».

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Стокгольм и Хельсинки сообщили о намерении присоединиться к Североатлантическому альянсу после начала российской военной спецоперации на Украине.

По мнению финского президента Саули Ниинисте, вступление Финляндии и Швеции в НАТО поспособствует появлению «нового вида Севера», более ответственного, стабильного и сильного.

В мире,НАТО,
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