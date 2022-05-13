В Казахстане на месяц продлили срок ареста племянника Назарбаева

Специализированный межрайонный следственный суд Нур-Султана продлил на месяц срок содержания под стражей Кайрата Сатыбалдаулы - племенника первого главы республики Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба суда.

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13 марта Антикоррупционная служба Казахстана задержала его по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении средств АО "Казахтелеком". По данным ведомства, проверяется причастность Сатыбалдыулы к другим преступлениям, подрывающим безопасность государства. 15 марта специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султана санкционировал арест Сатыбалдыулы на два месяца.