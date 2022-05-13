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1 час назад

«Денежный дождь для Украины»: сын Трампа сравнил Зеленского со стриптизершей

Мария Иванова

Сын экс-президента США Дональд Трамп-младший раскритиковал планы американских властей выделить Украине $40 млрд, «пока американцы страдают». Об этом он написал на своей странице в соцсети, опубликовав картинку с президентом Украины Владимиром Зеленским в образе стриптизерши.

«Денежный дождь для Украины»: сын Трампа сравнил Зеленского со стриптизершей
Фото: ReutersReuters

«40 миллиардов долларов!!! Делаем денежный дождь для Украины… Пока американцы страдают и у нас нехватка детских смесей. Отличная работа, ребята», - написал он.

По мнению Трампа-младшего, «максимум семь долларов» из этой суммы действительно пойдут на помощь украинцам, остальное - откат тем, кто получает выгоду от боевых действий, а также коррумпированным политикам.

Законопроект о $40 млрд помощи Украине ранее не прошел сенат конгресса США. Сенатор-республиканец Рэнд Пол заблокировал дебаты и голосование, заявив, что расходы, предусмотренные в законопроекте, требуют более тщательного изучения, а в тексте документа не обозначена финансовая ответственность.

Одобрение законопроекта отложено как минимум на неделю.

В мире,Владимир Зеленский,
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