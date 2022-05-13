Финляндия оценила «российскую угрозу»

Постоянный представитель Финляндии при НАТО Клаус Корхонен заявил, что страна не видит прямых военных угроз со стороны России. об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

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Он отметил, что в настоящий момент Хельсинки не фиксирует какой-либо «нестандартной активности» со стороны России. Он подчеркнул, что никаких угроз на наблюдается.

«На сегодняшний день не наблюдается прямых военных угроз Финляндии со стороны России», — сказал постпред.

Корхонен также заверил, что финская граница находится в полной безопасности, добавив, что страна далека от ядерной угрозы. При этом, по его мнению, спецоперация на Украине привела к резким изменениям в сфере безопасности, именно поэтому Финляндия намерена вступить в НАТО.

Напомним, разговоры о вступлении Финляндии в НАТО начались в начале апреля. Основные члены альянса поддержали такую перспективу. В Финляндии большинство членов парламента высказались в пользу присоединения страны к блоку.