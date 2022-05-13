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32 минуты назад

Финляндия оценила «российскую угрозу»

Деловая газета "Взгляд"иещё 7

Финляндия не видит прямых военных угроз со стороны России, заявил постоянный представитель республики при НАТО Клаус Корхонен. Он добавил, что нынешняя обстановка далека от «любого рода ядерной ситуации».

По его словам, Хельсинки не фиксирует какой-либо «нестандартной активности» с российской стороны, передает РИА «Новости».

«На сегодняшний день не наблюдается прямых военных угроз Финляндии со стороны России», – подчеркнул Корхонен в эфире телеканала CNN.

Дипломат отметил, что финская граница находится в полной безопасности. Однако, считает он, спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины привела к резким изменениям в сфере безопасности, поэтому Хельсинки настроен на интеграцию в Североатлантический альянс.

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Ожидается, что Финляндия и Швеция подадут заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели.

Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает данные страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом.

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