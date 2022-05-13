В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 65.79EUR 68.78
Войти в почту
1 час назад

Трамп заявил, что Европа «слишком мало» помогает Украине

ТК «Звезда»иещё 1

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп возмутился размером оказываемой помощи Украине со стороны Европы.

Трамп обвинил Европу в «слишком малой» помощи Украине
Фото: ReutersReuters

Трамп считает, что в сравнении с США, европейское сообщество вносит малый вклад. Он призвал его внести «справедливую лепту», утверждая, что оно больше затронуто кризисом вокруг Украины.

«Почему мы выделяем больше 40 миллиардов долларов Украине, тогда как Европа дает очень мало. А они гораздо больше затронуты российской спецоперацией, очевидно, чем США», - приводит его слова РИА Новости.

Выяснилась цель США на Украине

Трамп напомнил, что в свое время увеличил бюджет НАТО, заставив союзников в Европе увеличить отчисления на коллективную оборону.

«Заставьте Европу и других, наконец, заплатить справедливую лепту. Китай и другие улыбаются всю дорогу к банку!», - призвал Трамп.

Немногим ранее сообщалось, что инициатива выделения Украине помощи на рекордные 40 миллиардов долларов заблокирована в Сенате США. Сенатор Рэнд Пол от штата Кентукки заблокировал принятие верхней палатой Конгресса данного закона.

Он обосновал свой отказ от поддержки этой законодательной инициативы тем, что она приведет к высокой инфляции в США, а также высокими рисками и государственными расходами.

В мире,Дональд Трамп,Сенат США,НАТО,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители