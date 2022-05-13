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50 минут назад

Премьер Польши заявил о желании уничтожить «Русский мир»

Национальная Служба Новостей

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал «Русский мир» «чудовищной новой идеологией» и заявил о желании его уничтожить, написал он в материале для Telegraph.

Премьер Польши заявил о желании уничтожить «Русский мир»
Фото: EPAEPA

«"Русский мир" — это раковая опухоль, которая <…> представляет смертельную угрозу для всей Европы. Поэтому недостаточно поддерживать Украину в ее военной борьбе с Россией. Мы должны полностью искоренить эту чудовищную новую идеологию», — заявил политик.

Ранее зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил ввести санкции против членов польской политической партии «Право и справедливость» (PIS) и поддерживающих ее граждан. Медведев назвал Моравецкого псевдопремьером, добавив, что тот «слетел с катушек на почве русофобии».

В мире,Матеуш Моравецкий,Дмитрий Медведев,Партия "Право и справедливость",Совет безопасности РФ,
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