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1 час назад

США столкнулись с дефицитом молочных смесей для детей

Газета.Ru

Президент США Джо Байден лично подключился к решению проблемы дефицита молочных смесей для новорожденных, пообещав снять бюрократические препоны для наращивания предложения и пригрозив спекулянтам. Об этом сообщает РИА "Новости".

США столкнулись с дефицитом молочных смесей для детей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В публикации отмечается, что недостаток смесей оценивается в 40-50%, крупные торговые сети начали нормировать отпуск в одни руки, а в политическом истеблишменте развернулись дебаты, стоит ли отдавать приоритет американским младенцам перед детьми нелегальных мигрантов.

"Сегодня президент Байден переговорил с представителями розничных сетей и компаний-производителей, включая Wal-Mart, Target, Reckitt и Gerber, для обсуждения возможностей совместными усилиями помочь семьям получить доступ к смесям для новорожденных", — говорится в заявлении Белого дома.

Причиной дефицита стал февральский отзыв из продажи крупных партий смеси после того, как у регулирующих органов возникли подозрения на заражение производственной линии компании Abbott болезнетворными бактериями.

Ранее в Минсельхозе РФ заявили, что некоторые компании "испытывают временные трудности" с поставками зарубежных компонентов для детского питания.

В мире,Мигранты,Джозеф Байден,Минсельхоз России,Wal-Mart Stores,
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