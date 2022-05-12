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42 минуты назад

Канцлер Австрии выступил с угрозой в адрес «Газпрома»

Елена Прошина

Канцлер Австрии Карл Нехаммер пригрозил отобрать у «Газпрома» крупнейшее в республике хранилище газа «Хайдах» в Зальцбурге, если оно не будет заполняться топливом. Как сообщает ТАСС, говоря о дееспособности своего правительства, он отметил важность обеспечения безопасности энергоснабжения на примере создания резерва газа.

Канцлер Австрии выступил с угрозой в адрес «Газпрома»
Фото: ReutersReuters

«Газовые хранилища заполняются. Мы будем внимательно следить за ситуацией, и если российский "Газпром" не заполнит наше самое большое хранилище, то мы его у них заберем и передадим другим поставщикам», — заявил он.

Также Нехаммер отметил, что Австрия рассматривает возможности закупки газа у разных поставщиков и впервые создает государственный стратегический резерв газа. При этом он отмечал, что Австрия не собирается национализировать «Хайдах».

«Это значит "используй или потеряешь". Если им пользуешься, тогда все окей, если им не пользуешься, за него возьмутся другие фирмы. "Хайдах" стратегически важен не только для Германии, но и для западных регионов Австрии», — подчеркнул он.

Германия планирует заполнить газом крупнейшее хранилище в Европе

В мире,Карл Нехаммер,Газпром,
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