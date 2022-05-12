Испания первой в мире вводит ежемесячный «менструальный отпуск»

Власти Испании планируют одобрить законопроект, который позволит предоставлять короткий отпуск женщинам, страдающим менструальными болями. Об этом сообщает The Guardian.
По данным издания, кабинет министров рассмотрит инициативу 17 мая. В случае одобрения законопроекта, Испания станет первой европейской страной, которая разрешит женщинам получать в период менструации от трех до пяти выходных дней в месяц.
По словам госсекретаря по вопросам равенства страны Анхелы Родригес, данная фаза женского цикла может сопровождаться серьезными симптомами, в том числе диареей, лихорадкой и сильными головными болями, поэтому разумно дать отгулы.
Также законопроект отменит НДС на гигиенические товары для месячных. Еще одна часть инициативы затрагивает отмену требования о согласии родителей на аборт для подростков в возрасте 16 и 17 лет в госбольницах.