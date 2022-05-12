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1 час назад

Испания первой в мире вводит ежемесячный «менструальный отпуск»

Елена Прошина

Власти Испании планируют одобрить законопроект, который позволит предоставлять короткий отпуск женщинам, страдающим менструальными болями. Об этом сообщает The Guardian.

Испания первой в мире вводит ежемесячный «менструальный отпуск»
Фото: DepositphotosDepositphotos

По данным издания, кабинет министров рассмотрит инициативу 17 мая. В случае одобрения законопроекта, Испания станет первой европейской страной, которая разрешит женщинам получать в период менструации от трех до пяти выходных дней в месяц.

По словам госсекретаря по вопросам равенства страны Анхелы Родригес, данная фаза женского цикла может сопровождаться серьезными симптомами, в том числе диареей, лихорадкой и сильными головными болями, поэтому разумно дать отгулы.

Также законопроект отменит НДС на гигиенические товары для месячных. Еще одна часть инициативы затрагивает отмену требования о согласии родителей на аборт для подростков в возрасте 16 и 17 лет в госбольницах.

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