Испания первой в мире вводит ежемесячный «менструальный отпуск»

Власти Испании планируют одобрить законопроект, который позволит предоставлять короткий отпуск женщинам, страдающим менструальными болями. Об этом сообщает The Guardian.

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По данным издания, кабинет министров рассмотрит инициативу 17 мая. В случае одобрения законопроекта, Испания станет первой европейской страной, которая разрешит женщинам получать в период менструации от трех до пяти выходных дней в месяц.

По словам госсекретаря по вопросам равенства страны Анхелы Родригес, данная фаза женского цикла может сопровождаться серьезными симптомами, в том числе диареей, лихорадкой и сильными головными болями, поэтому разумно дать отгулы.