В центре Херсона произошли сильные взрывы. Об этом в четверг, 12 мая, сообщил корреспондент РИА Новости.

Фото: Shutterstock Shutterstock

По предварительным данным, город обстреливают украинские военные. Агентство уточнило, что взрывы слышны уже в течение нескольких минут, сначала была серия взрывов — их прозвучало более шести.

11 мая руководство Херсонской области заявило о намерении обратиться к президенту Владимиру Путину о принятии региона в состав России. При этом проводить референдум или провозглашать Херсонскую народную республику власти не планируют.