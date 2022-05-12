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29 минут назад

В центре Херсона произошли взрывы

Lenta.ru

В центре Херсона произошли сильные взрывы. Об этом в четверг, 12 мая, сообщил корреспондент РИА Новости.

В центре Херсона произошли сильные взрывы
Фото: ShutterstockShutterstock

По предварительным данным, город обстреливают украинские военные. Агентство уточнило, что взрывы слышны уже в течение нескольких минут, сначала была серия взрывов — их прозвучало более шести.

11 мая руководство Херсонской области заявило о намерении обратиться к президенту Владимиру Путину о принятии региона в состав России. При этом проводить референдум или провозглашать Херсонскую народную республику власти не планируют.

Российская армия сформировала в подконтрольных городах региона военно-гражданские администрации в конце апреля — после того, как 14 марта Минобороны России доложило о том, что в результате спецоперации Украина потеряла контроль над Херсоном.

В мире,Владимир Путин,Минобороны России,
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