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1 час назад

На Украине разрешили конфисковать имущество у поддерживающих спецоперацию

Елена Прошина

Верховная рада приняла закон о конфискации имущества украинцев, поддерживающих российскую спецоперацию. Об этом в своем Facebook-аккаунте (социальная сеть запрещена в России, поскольку принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремисткой) сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук.

На Украине разрешили конфисковать имущество у поддерживающих спецоперацию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На пленарном заседании парламента принят закон №7194 — разрешается конфисковать имущество поддерживающих российскую агрессию, по решению суда», — написал Стефанчук.

Ранее Совет нацбезопасности и обороны Украины принял решение о принудительном изъятии российского имущества на территории страны. В частности, мера коснулась Сбербанка и ВЭБ, а также их дочерних предприятий.

В ответ в Сбербанке заявили, что инициируют инвестиционный арбитраж и потребуют возместить убытки на основании соглашения между Россией и Украиной о поощрении и взаимной защите инвестиций, заключенного в ноябре 1998 года.

В мире,Руслан Стефанчук,Верховная Рада,ВЭБ,Сбербанк России,
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