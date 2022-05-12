Пасечник высказался о вхождении ЛНР в состав России

Решение о том, быть ли Луганской народной республике в составе России или оставаться суверенным государством, примут жители региона. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, пишет РИА Новости.

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«Мы вместе это решим, вместе с народом определимся. Хотя в общем-то свое решение мы показали и приняли еще в мае 2014 года», - заметил Пасечник.

Ранее в своем обращении по случаю Дня республики Леонид Пасечник напомнил, что еще в 2014 году ее жители выбрали «единственно верный путь – интеграцию с Россией».

21 февраля президент России Владимир Путин объявил о признании независимости ДНР и ЛНР. С 22 февраля Россия установила с ними дипломатические отношения.