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1 час назад

Пасечник высказался о вхождении ЛНР в состав России

Алиса Селезнёва

Решение о том, быть ли Луганской народной республике в составе России или оставаться суверенным государством, примут жители региона. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, пишет РИА Новости.

Пасечник высказался о вхождении ЛНР в состав России
Фото: ТАССТАСС

«Мы вместе это решим, вместе с народом определимся. Хотя в общем-то свое решение мы показали и приняли еще в мае 2014 года», - заметил Пасечник.

Ранее в своем обращении по случаю Дня республики Леонид Пасечник напомнил, что еще в 2014 году ее жители выбрали «единственно верный путь – интеграцию с Россией».

21 февраля президент России Владимир Путин объявил о признании независимости ДНР и ЛНР. С 22 февраля Россия установила с ними дипломатические отношения.

Путин обратился к главе ЛНР

24 февраля Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины в ответ на просьбу республик Донбасса о помощи. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

В мире,Леонид Пасечник,Владимир Путин,
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