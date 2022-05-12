Пасечник высказался о вхождении ЛНР в состав России

Решение о том, быть ли Луганской народной республике в составе России или оставаться суверенным государством, примут жители региона. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, пишет РИА Новости.
«Мы вместе это решим, вместе с народом определимся. Хотя в общем-то свое решение мы показали и приняли еще в мае 2014 года», - заметил Пасечник.
Ранее в своем обращении по случаю Дня республики Леонид Пасечник напомнил, что еще в 2014 году ее жители выбрали «единственно верный путь – интеграцию с Россией».
21 февраля президент России Владимир Путин объявил о признании независимости ДНР и ЛНР. С 22 февраля Россия установила с ними дипломатические отношения.
24 февраля Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины в ответ на просьбу республик Донбасса о помощи. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».