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16 минут назад

Финляндии пообещали теплый прием в НАТО

Лера Букина

Финляндию тепло и без промедления примут в НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает агентство Reuters.

Финляндии пообещали теплый прием в НАТО
Фото: ReutersReuters

«Если Финляндия решит подать подать заявку, она будет тепло принята в НАТО, и процесс приема [в альянс] будет гладким и быстрым», - приводит его слова агентство Reuters.

Столтенберг подчеркнул, что Финляндия - один из ближайших партнеров НАТО. Страна, как указал он, вносит важный вклад в обеспечение евроатлантической безопасности.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что вступление Финляндии в НАТО укрепит безопасность в Европе. Он назвал данный шаг историческим.

Президент и глава правительства Финляндии Саули Ниинисте и Санна Марин в совместном заявлении отметили, что Финляндия должна безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО. Они уверены, что членство в альянсе укрепит безопасность этой страны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что решение Финляндии вступить в Североатлантический альянс является угрозой для России.

«Очередное расширение НАТО не делает наш континент более стабильным и безопасным», — подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, ответ России будет зависеть от того, в чем будет выражаться процесс расширения НАТО и насколько военная инфраструктура альянса будет приближаться к границам России. Российская сторона намерена проанализировать ситуацию и выработать меры, чтобы сбалансировать положение и обеспечить свою безопасность, подчеркнул Песков.

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