Боррель предложил увеличить военную помощь Украине

По его данным, речь идет о выделении средств в рамках Европейского фонда мира, при этом отмечается, что этот план странами Евросоюза еще не согласован. С начала марта ЕС уже выделил Украине из средств фонда 1,5 млрд евро на закупки оружия и военной техники. Помимо этого, многие страны ЕС предоставили оружие и вооружения на двусторонней основе.