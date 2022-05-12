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19 минут назад

Bloomberg: Боррель предложил увеличить военную помощь Украине до €2 млрд

ТАСС

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель предлагает странам - членам сообщества увеличить сумму финансирования военной помощи Украине на 500 млн евро, до 2 млрд соответственно. Об этом в четверг сообщило агентство Блумберг.

Боррель предложил увеличить военную помощь Украине
Фото: ReutersReuters

По его данным, речь идет о выделении средств в рамках Европейского фонда мира, при этом отмечается, что этот план странами Евросоюза еще не согласован. С начала марта ЕС уже выделил Украине из средств фонда 1,5 млрд евро на закупки оружия и военной техники. Помимо этого, многие страны ЕС предоставили оружие и вооружения на двусторонней основе.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад в ответ на решение России ввел против нее масштабные санкции. Кроме того, западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, измеряемые на данном этапе миллиардами долларов.

В мире,Жозеп Боррель,Владимир Путин,ЕС,
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