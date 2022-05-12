«Катастрофический для всех сценарий»: Медведев заявил о риске ядерной войны

Накачивание Украины оружием увеличивает вероятность потенциального конфликта НАТО с Россией, а он в свою очередь может перерасти в ядерную войну, что будет "катастрофическим для всех сценарием". Такую оценку ситуации дал заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в четверг в своем Telegram-канале.

"Накачивание странами НАТО Украины оружием, подготовка ее войск к использованию западной техники, отправка наемников и проведение учений стран альянса у наших границ повышают вероятность прямого и открытого конфликта НАТО с Россией вместо ведущейся ими "войны по доверенности", - написал Медведев.

"У такого конфликта всегда существует риск перехода в полноценную ядерную войну. Это будет катастрофическим для всех сценарием", - предостерег он.

Замглавы Совбеза сделал акцент на том, что бесконечные разговоры иностранных аналитиков о войне НАТО с Россией не стихают, "причем цинизм западных "говорящих голов" становится все более откровенным". Он указал на то, что в повестку дня изо всех сил пытаются внедрить тезис о том, что Москва якобы пугает мир ядерным конфликтом.

"Даже [экс-президент США Дональд] Трамп недавно вылез с этим. Правда, понятно, просто назло [президенту США Джо] Байдену. И, конечно, попискивают своими тонкими голосками европейцы", - написал Медведев.

Говоря об обоюдно фатальных последствиях ядерной войны, зампред Совбеза России призвал Запад "не врать себе и другим".

"Надо просто думать о возможных последствиях своих действий. И не захлебнуться собственной слюной в пароксизмах русофобии", - заключил он.

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о дополнительной помощи Украине в размере $40 млрд. В случае одобрения в верхней палате документ будет направлен на подпись президенту США Джо Байдену, который ранее просил у законодателей на поддержку Украины на $7 млрд меньше. «Газета.Ru» рассказывает, на что пойдет американская помощь, сопоставимая по размеру с годовым военным бюджетом России.

40 миллиардов долларов

Законопроект предполагает выделение средств на военную, экономическую и гуманитарную помощь Киеву. $6 млрд должны пойти на предоставление вооружений и помощи в сфере безопасности, $8,7 млрд — на экономическую помощь и финансирование работы государственных служб Украины, $5 млрд — на продовольственную помощь Украине и другим странам мира, а еще $900 млн пойдут на поддержку украинских беженцев. Кроме того, $3,9 млрд будут выделены на усиление американских войск в Европе.

Трансляция заседания палаты представителей велась на сайте нижней палаты американского парламента. В поддержку инициативы проголосовали 368 конгрессменов, 57 выступили против. Теперь законопроект поступит на рассмотрение Сената Конгресса. Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) пообещал организовать голосование по инициативе как можно скорее.

В Белом доме одобрили принятие законопроекта палатой представителей. Итоговая сумма помощи Украине превысила ранее запрошенные президентом США $33 миллиарда.

«Дополнительные ресурсы, которые включены в этот законопроект, позволят нам направить больше вооружений, таких как артиллерия и бронемашины, а также боеприпасов на Украину. Они также помогут нам восполнить наши арсеналы и поддержать войска США на территории (стран. — «Газета.Ru») НАТО», — заявила пресс-секретарь президента Соединенных Штатов Джен Псаки.

Требования Байдена

Накануне стало известно, что президент США Джо Байден призвал Конгресс США немедленно утвердить дополнительные ассигнования на помощь Украине и в течение ближайших нескольких дней представить ему на подпись соответствующий законопроект.

«Я призываю Конгресс немедленно принять законопроект о дополнительном украинском финансировании и передать его на мой стол в следующие несколько дней», — говорится в обращении Байдена к парламентариям.

На продолжение военной, экономической и гуманитарной помощи Украине он запросил 33 миллиарда долларов на прошлой неделе. 20,4 миллиарда из этого пакета были предусмотрены «на дополнительную помощь в военной сфере и сфере безопасности» Киеву, а 8,5 миллиарда — экономическая помощь Украине.

Президент Соединенных Штатов отметил, что практически исчерпал средства на помощь Украине, которые ранее предоставили ему конгрессмены.

Кроме того, Байден подписал закон о «ленд-лизе» для Украины, упрощающий оказание ей военной помощи. Документ одобрили обе палаты американского парламента. Закон временно снимает ряд «требований, связанных с полномочиями президента по ленд-лизу оборонного оборудования, если оно предназначено для правительства Украины или других стран Восточной Европы, подвергнувшихся российскому вторжению».

США уже практиковали ленд-лиз в годы Второй мировой войны, когда снабжали оружием и стратегическими материалами союзников по антигитлеровской коалиции, включая Советский Союз.

$40 млрд — это много или мало?

В конце апреля SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute, Стокгольмский международный институт исследований проблем мира) – ведущий центр изучения военных конфликтов – представил доклад, в котором проанализировал военные расходы Москвы и Киева.

Согласно данным SIPRI, Россия увеличила свои военные расходы на 2,9% в 2021 году до $65,9 млрд. Это был третий год роста подряд, и в 2021 году военные расходы России достигли 4,1% ВВП.

«Высокие доходы от нефти и газа помогли России увеличить свои военные расходы. Эти расходы снижались в период с 2016 по 2019 год. После стали увеличиваться», – приводятся в докладе слова директора программы военных расходов и производства вооружений SIPRI Люси Беро-Судро.

В документе подчеркнули, что Россия в последнее время большое внимание уделяла развитию ракетного вооружения и именно его активно применяет во время конфликта на Украине.

Кроме того, аналитики SIPRI отметили, что военные расходы Украины выросли на 72% с момента присоединения Крыма к России в 2014 году. В 2021 году расходы составляли 3,2% ВВП страны, достигнув $5,9 млрд.

«Несмотря на колоссальный рост военных расходов, до начала конфликта страны США и их партнеры боялись снабжать Украину тяжелым вооружением. Во многом по причине системной коррупции. Не было уверенности, что оружие не попадет на черный рынок», — отмечает американский портал Defense News.

Но вскоре ситуация изменилась. 21 апреля 2022 года президент США Джо Байден объявил о выделении Украине крупного пакета военной помощи на сумму $800 млн. За восемь дней до этого Соединенные Штаты также выделяли $800 млн помощи Киеву. Всего США восемь раз помогли Украине. Общая сумма официально выделенной Киеву американской военной помощи по всем пакетам достигла $3,35 млрд, а с марта 2021 года — $4 млрд.

Беспрецедентный объем помощи Киеву, одобренный в Конгрессе США, объясняется не «любовью к Украине», а желанием нанести тяжелое поражение России. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Во вторник палата представителей Конгресса США одобрила пакет помощи Украине на сумму 40 миллиардов долларов. Предоставить Киеву дополнительное финансирование ранее призывал президент США Джо Байден. Изначально он запрашивал на поддержку Украины дополнительно 33 миллиарда, однако сумма была увеличена почти до 40 миллиардов долларов.

«Байден просил меньше, но от щедрот накинули еще пару миллиардов, — пишет Медведев. — Деньги огромные, и охотников их поделить в американском ВПК будет немало».

По словам зампреда Совбеза, совершенно очевидно, что «помощь» в таком беспрецедентном масштабе объясняется вовсе не любовью к Украине и даже не поддержкой собственной экономики. Целью является «продолжение proxy war против России, желание нанести тяжелое поражение нашей стране, ограничить ее экономическое развитие и политическое влияние в мире».

По мнению Медведева, у Вашингтона быстрее «сломается печатный станок», за счет которого США постоянно наращивает свой госдолг. При этом цели российской спецоперации будут достигнуты, подчеркнул зампред Совбеза.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский загоняет свою страну в долговую яму: за боеприпасы и продовольствие, которые поставят США, расплачиваться будут следующие поколения украинцев. Так он прокомментировал принятие Конгрессом США решения о ленд-лизе для Киева.

Бывший советник министра обороны США, полковник в отставке Дуглас Макгрегор написал в статье для American Conservative, что американский президент Джо Байден может втянуть Россию в войну с НАТО. Для этого, по словам бывшего военного, он может использовать в качестве предлога вторжение Польши на Западную Украину. Экс-советник Пентагона отметил, что Вашингтон не ожидал, что специальная операция России на Украине будет успешной.

По неподтверждённым данным из Варшавы, <...> польскому генштабу поручили по-тихому составить план вмешательства в конфликт и захвата Западной Украины, — написал Макгрегор.

Он добавил, что в Белом доме рассчитывают на созыв совета НАТО и применение пятой статьи устава Альянса, которая обязывает всех членов НАТО к участию в войне против предполагаемого противника.

Кандидат на должность посла США в Киеве Бриджит Бринк ранее признала превосходство России в информационном пространстве. Об этом она заявила в ходе своего выступления на слушаниях в комитете по иностранным делам сената конгресса. При этом она назвала дезинформацией поступающие из России сведения о происходящем на Украине. Дипломат отметила, что США должны прикладывать больше усилий в этом направлении. Она призвала руководство США быть более креативным в этом вопросе.

У властей США вызывает обеспокоенность ядерный арсенал России и Китая, поскольку это может представлять угрозу для безопасности в мире. Такое мнение высказал глава Пентагона Ллойд Остин, цитату приводит РИА Новости.

«Поддержание стратегической стабильности в мире, особенно в свете существенных ядерных возможностей России и расширения ядерного потенциала Китая, требует от США поддержания безопасных и эффективных ядерных возможностей», — подчеркнул он.

Ллойд также заявил, что подобная угроза исходит и от Северной Кореи, и от Ирана, и от различных террористических группировок.

Власти США в поддержке Украины не хотят доводить дело до третьей мировой войны. Об этом заявила директор Национальной разведки Америки Аврил Хейнс на слушаниях в Конгрессе, передает РИА Новости.

«Мы поддерживаем Украину, но не хотим оказаться в ситуации третьей мировой войны», — высказалась Хейнс.

Глава Нацразведки США также сообщила, Россия не будет использовать ядерное оружие вне ситуации «экзистенциальной угрозы», но может посчитать таковой поражение в конфликте с Украиной при вовлечении в него Североатлантического альянса.

Директор военной разведки Скотт Беррье рассказал, что Америка в настоящий момент не видит намерений России задействовать ядерное оружие. «Мы очень на этом вопросе сосредоточены», — добавил он.

Ранее в Нацразведке США заявили, что не видят «переговорного пути» для урегулирования конфликта на Украине. По мнению Хейнс, ситуация на Украине в ближайшее время может пойти по пути дальнейшей эскалации. Как уточнила глава Нацразведки, этому может поспособствовать желание Киева решить проблему военным путем.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что победы в ядерной войне не может быть. Она призвала смягчить риторику по этому вопросу. Представитель американского лидера добавила, что главная цель США — недопущение эскалации разговорами о ядерной войне, сообщает РИА Новости.

Wikipedia

Наши представители по нацбезопасности ясно дали понять, что нет победы в ядерной войне. Очевидно, нашей целью является продолжение призывов к смягчению риторики, — рассказала Псаки.

Она также отметила, что Вашингтон в условиях отказа от российских энергоресурсов обратился к азиатским партнёрам с просьбой увеличить поставки природного газа в Европу.

Бывший советник экс-канцлера Германии Ангелы Меркель Эрих Вад ранее заявил, что политики Германии, которые выступают за поставку Украине оружия, проявляют безумие. Он призвал быть осторожными с поставками вооружения, а также с военной риторикой. Он назвал немецких политиков, которые призывают к «военному решению» конфликта на Украине, «уклонистами». По мнению эксперта, единственное верное решение конфликта — поиск дипломатического решения ситуации.

Поставляющий вооружение для ВСУ транспорт НАТО будет рассматриваться российскими военными в качестве целей для уничтожения. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью ТАСС.

«Предупреждаем, что американо-натовские транспорты с вооружениями, следующие по украинской территории, нами рассматриваются в качестве законных военных целей», — сказал Рябков.

Политик объяснил, что любые попытки замедлить спецоперацию и нанести ущерб России или формированиям Донецкой и Луганской народных республик будут жестко пресекаться.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Главной целью операции президент России Владимир Путин обозначал помощь республикам Донбасса. США и другие страны запада поддерживают украинскую армию в попытке срыва спецоперации РФ. Так, США планируют передать Украине новое вооружение на сумму 750 миллионов долларов.

Неспособность Запада смириться с появлением многополярного мира чревата интенсивными конфликтами с риском ядерной катастрофы, однако этого можно избежать, заявил сенатор Алексей Пушков.

По мнению политика, в ближайшие десятилетия миру не грозит гармония или цивилизованная конкуренция.

«Поскольку западные элиты не способны смириться с утверждением подлинного многополюсного мира и с иными моделями общественного устройства, кроме т. н. «либеральной демократии», отступление Запада будет сопровождаться интенсивными конфликтами, при которых экономика будет раз за разом становиться жертвой политических решений», — написал сенатор в своём Telegram-канале.

Пушков подчеркнул, что в таком случае благоприятным исходом может считаться предотвращение ядерной катастрофы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что страны БРИКС уже стали ядром многополярного мира.

Замминистра иностранных дел РФ Александр Глушко, отвечая на вопрос о возможности применения тактического ядерного оружия на Украине, заявил, что Россия руководствуется в данном вопросе исключительно своей военной доктриной.

«У нас есть военная доктрина, там все написано. Она не дает никакого иного толкования, кроме того, что там черным по белому», - цитирует РИА Новости слова Глушко.

Согласно российской военной доктрине, применение ядерного оружия может быть обусловлено в случаях получения достоверной информации и запуске баллистических ракет в сторону РФ и ее союзников, применения ядерного оружия и оружия массового поражения по территории России, воздействия на критически важные объекты инфраструктуры РФ или агрессии, которая может поставить под угрозу существование государства.

Ранее замдиректора ДИП МИД РФ Алексей Зайцев заявил, что Россия не намерена использовать ядерное оружие в ходе специальной военной операции на Украине. Зайцев объяснил, что российской стороне приходится быть готовой к любому развитию событий в «медиаполе и непосредственно на земле».

Москва не хочет войны в Европе, хотя Запад сам постоянно говорит о необходимости нанести поражение России, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в столице Омана, передает «Интерфакс».

«Если вы озабочены перспективами войны в Европе, мы этого совершенно не хотим», — отметил дипломат.

По его словам, именно Запад настойчиво заявляет, что в этой ситуации надо нанести России поражение. «Выводы делайте сами», — сказал Лавров.

Министр утверждает, что секретариат ООН, в том числе ее генсек, упустил возможность добиться политического урегулирования на Украине, игнорируя неисполнение Минских соглашений со стороны Киева.

Если бы руководство секретариата ООН старалось побуждать Киев к их выполнению, «мы бы сейчас не имели тех проблем, которые в итоге были созданы киевским режимом», заявил глава МИД России.