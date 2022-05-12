Китай готов помочь КНДР в борьбе с COVID-19

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил на брифинге о готовности Китая оказать всю необходимую помощь и поддержку Северной Корее в борьбе с эпидемией COVID-19.
Об этом сообщает РИА Новости.
«Будучи товарищем, соседом и другом, Китай готов оказать полную поддержку и помощь КНДР в её борьбе с эпидемией», — сказал дипломат.
Он также добавил, что Китай глубоко сопереживает КНДР.
Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын сообщил о «неожиданно» сложившейся в КНДР чрезвычайной ситуации из-за COVID-19.