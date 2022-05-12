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Anadolu: ЕС и Россия к осени решат газовый конфликт

Историк Ильяс Кемалоглу в своем материале для Anadolu задался вопросом, будет ли ЕС покупать российский газ за рубли. Он отметил, что в течение многих лет страны ЕС пытались, но так и не смогли реализовать проекты по транспортировке среднеазиатского и ближневосточного газа в Европу; сейчас многие страны ЕС получают от 30 до ста процентов необходимого им газа из России.

В апреле Россия потребовала, чтобы «недружественные» страны платили за газ в рублях; Болгария и Польша отказались это делать и поставки в эти страны были прекращены. Однако для ЕС, который в 2021 году импортировал около 155 миллиардов кубометров природного газа из России, не представляется возможным резко отказаться от поставок из РФ, отмечает Кемалоглу. Для строительства новых трубопроводов и атомных электростанций необходимы время и деньги, а сжиженный природный газ стоит дороже и не может удовлетворить все потребности ЕС. По мнению автора, к осени будет найдена «промежуточная формула», которая позволит продолжить поставки российского газа в ЕС.

Финны начали запасаться наличными

Согласно исследованию, проведенному по заказу платежной компании Klarna, в 2022 году финны снимают гораздо больше наличных, чем раньше, сообщает Helsingin Sanomat. В кошельках финнов в первом квартале года было в среднем 82,7 евро наличными, для сравнения, у жителей соседней Швеции на руках было 54,2 евро наличных, а у норвежцев – 65,6 евро.

Сумма снятых в Финляндии наличных выросла на 22,5 процента по сравнению с последним кварталом 2021 года (тогда в кошельках финнов было в среднем 67,5 евро наличных). Helsingin Sanomat связывает это с украинским кризисом и связанной с ним неопределённостью.

«США помогают России избежать дефолта»

Business Insider пишет, что России до сих пор удавалось избегать дефолта благодаря тому, что США дали ей осуществить часть платежей. Несмотря на введение финансовых санкций против РФ и заморозку резервов страны, Минфин США разрешил платежи по облигациям, выпущенным до 1 марта.

Но срок действия этой «льготы» истекает 25 мая, а следующие платежи по облигациям России должны быть произведены 27 мая. Благодаря этой лазейке Кремль смог избежать дефолта, выплатив на данный момент около 2,9 миллиарда долларов по внешнему долгу, подчеркивает издание. Если эта мера не будет продлена, Россия может столкнуться с «первым дефолтом по внешнему долгу за столетие», подчеркивает BI. Le Figaro отмечает, что США рассматривают возможность позволить России продолжать погашать долларовый долг. Американский министр финансов Джанет Йеллен отметила, что в Штатах изучают возможные последствия всех решений.

В США решили списать новые военные корабли

CNN сообщает, что ВМС США решили утилизировать девять относительно новых военных кораблей в то время, когда американский флот пытается не отставать от растущего флота Китая. Трем боевым кораблям, подлежащим списанию, меньше трех лет, речь идет о USS Indianapolis, USS Billings и USS Wichita.

Глава военно-морских операций США, адмирал Майкл Гилдэй заявил, что эти противолодочные корабли не могут выполнять свою основную задачу: «Я отказываюсь платить дополнительный доллар за систему, которая не сможет отслеживать высококлассную подводную лодку в сегодняшних условиях». Вывод из эксплуатации кораблей сэкономит ВМС примерно 391 миллион долларов, но покроет лишь часть их стоимости - на строительство кораблей было потрачено около 3,2 миллиарда долларов. Это решение «равносильно неловкому признанию того, что некоторые из новейших кораблей ВМФ не подходят для ведения современной войны», отмечает CNN.

«Финляндия сделает НАТО сильнее»

Президент и премьер-министр граничащей с Россией Финляндии 12 мая опубликовали заявление в поддержку вступления страны в НАТО. Президент Саули Ниинистё и премьер Санна Марин подчеркнули, что членство страны в НАТО не только укрепит безопасность Финляндии, но и сделает альянс сильнее, отмечает Fox News.