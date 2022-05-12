В Турции рассказали о расколе Европы из-за поставок газа

Турецкий экономист Эрдал Карагель в статье для Yeni Safak рассказал, что среди европейских стран произошел раскол, который касается вопроса поставок российского газа, передает РИА Новости .
Он заявил, что при том, что в настоящее время Европа пытается отказаться от импорта энергоресурсов из России, зависимость государств-членов Евросоюза (ЕС) от российского природного газа составляет около 40 процентов, а для ряда стран Москва является единственным и жизненно важным поставщиком, покрывающим 100-процентную потребность в голубом топливе. В связи с этим у государств возникают разногласия относительно решения данной проблемы, с которыми им, по мнению эксперта, не удастся быстро разобраться.
Ранее сообщалось, что в среду, 11 мая, резко сократились объемы газа, поступающего в Германию через территорию Украины в Вайдхаус. Отмечалось, что транзит упал почти на четверть по сравнению с предыдущим днем. Недостаток голубого топлива пришлось компенсировать за счет повышения других потоков, в частности из Норвегии и Нидерландов.
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет обвинил Киев в том, что таким образом тот пытался устроить газовую блокаду Европы. Политик подчеркнул, что действия Украины наверняка были согласованы с США, в интересах которых она и действовала. По его словам, в настоящее время нет никаких гарантий безопасности транзита газа через Украину.
Министр экономики ФРГ Роберт Хабек, в свою очередь, выразил надежду на восстановление транзита газа через Украину в полном объеме. Он объяснил, что Киев обосновал свое решение отсутствием гарантий безопасности из-за ситуации в Луганской области, где невозможно контролировать некоторые станции трубопроводной системы.
Агентство Bloomberg со ссылкой на отчет аналитического центра Ember and Global сообщило, что страны Европейского союза сильно недооценивают размер убытков, которые им придется понести в случае отказа от покупки газа у России. По мнению экспертов, речь идет о потере миллиардов долларов.
203 миллиарда евро дополнительных расходов на энергию будут иметь правительства стран Евросоюза даже в случае сокращения поставок из России к 2030 году
Отмечается, что данная цифра может увеличиться в том случае, если не будет разработан план по диверсификации поставок и развитию возобновляемых источников энергии.
Газета Financial Times привела свои данные о стоимости отказа ЕС от российских нефти и газа. Из прогноза следует, что избавление от энергетической зависимости от России в ближайшие пять лет обойдется странам в 195 миллиардов евро. Эксперты подчеркнули, что для того, чтобы добиться быстрого снижения зависимости от ископаемого топлива, необходимо совершить переход на чистую энергию.